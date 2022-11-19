Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nurgul Yeşilçay, bu defa fit vücuduyla gündem oldu! Kırmızı elbiseli paylaşımları takipçilerini hayran bıraktı!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada paylaştığı kırmızı elbiseli fotoğraflarıyla gündem oldu.

YAYINLAMA
Google News
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nurgul Yeşilçay, bu defa fit vücuduyla gündem oldu! Kırmızı elbiseli paylaşımları takipçilerini hayran bıraktı! 1

Geçmişten beri başarılı oyunculuğu ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, şu sıralar verdiği kilolar ve fit vücuduyla beğeni topluyor.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İlgili Haberler
Kadınlar için bluetooth kulaklık tehlikesi! Amerikalı modelin başına gelenler, hemcinslerini endişelendirdi! Görüştüğü adam, kulaklığını...
Kadınlar için bluetooth kulaklık tehlikesi! Amerikalı modelin başına gelenler, hemcinslerini endişelendirdi! Görüştüğü adam, kulaklığını...
Ünlü dövüş sanatçısının şüpheli ölümü yıllar sonra aydınlatıldı! Fazla su içmek olabilir!
Ünlü dövüş sanatçısının şüpheli ölümü yıllar sonra aydınlatıldı! Fazla su içmek olabilir!
Emniyet Müdürlüğü önünden fotoğraf paylaştı! Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Emniyet Müdürlüğü önünden fotoğraf paylaştı! Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nurgul Yeşilçay, bu defa fit vücuduyla gündem oldu! Kırmızı elbiseli paylaşımları takipçilerini hayran bıraktı!
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nurgul Yeşilçay, bu defa fit vücuduyla gündem oldu! Kırmızı elbiseli paylaşımları takipçilerini hayran bıraktı!
Kanser hastası olan ünlü oyuncudan hayranlarını kahreden sözler! "Fazla yaşayamayacağımı biliyorum"
Kanser hastası olan ünlü oyuncudan hayranlarını kahreden sözler! "Fazla yaşayamayacağımı biliyorum"
Sosyal medya hesabından skandal paylaşımla gündeme gelmişti! Mika Can Raun için istenen ceza belli oldu!
Sosyal medya hesabından skandal paylaşımla gündeme gelmişti! Mika Can Raun için istenen ceza belli oldu!
Gözyaşları sel oldu! Şeyma Subaşı'ndan kafaları karıştıran Melisa paylaşımı: "Acun Melisa'yı annesine göstermiyor mu?"
Gözyaşları sel oldu! Şeyma Subaşı'ndan kafaları karıştıran Melisa paylaşımı: "Acun Melisa'yı annesine göstermiyor mu?"
O ünlü de patlama sırasında İstiklal Caddesi'ndeymiş! Saldırıdan kıl payı kurtulan Cansel Elçin'den açıklama! "Ben iyiyim"
O ünlü de patlama sırasında İstiklal Caddesi'ndeymiş! Saldırıdan kıl payı kurtulan Cansel Elçin'den açıklama! "Ben iyiyim"
Yeni gelin Demet Özdemir "Evlilik yaramış" dedirtti! Dapdar taytıyla pilates yapan güzel oyuncunun fiziği göz kamaştırdı: "Mankenlerin gözü yaşlı"
Yeni gelin Demet Özdemir "Evlilik yaramış" dedirtti! Dapdar taytıyla pilates yapan güzel oyuncunun fiziği göz kamaştırdı: "Mankenlerin gözü yaşlı"
Son Haberler
19 Kasım 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 19 Kasım 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
19 Kasım 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 19 Kasım 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Rusya'da korkutan anlar! Petrol boru hattında patlama meydana geldi, şiddetli patlama çevre kentleri ayağa kaldırdı!
Rusya'da korkutan anlar! Petrol boru hattında patlama meydana geldi, şiddetli patlama çevre kentleri ayağa kaldırdı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "3 bin 205 konutumuzu vatandaşlarımıza önümüzdeki salı günü teslim edeceğiz"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "3 bin 205 konutumuzu vatandaşlarımıza önümüzdeki salı günü teslim edeceğiz"
Numan Kurtulmuş: Vatandaşımız iyiyle kötüyü, yapanla yıkanı görmeye başladı
Numan Kurtulmuş: Vatandaşımız iyiyle kötüyü, yapanla yıkanı görmeye başladı
Süper Baba Kıvanç Tatlıtuğ yine hayran bıraktı! Muhabirlerden gelen sorulara gözleri parlayarak cevapladı: "Sen Türkiye'nin aydınlık yüzüsün"
Süper Baba Kıvanç Tatlıtuğ yine hayran bıraktı! Muhabirlerden gelen sorulara gözleri parlayarak cevapladı: "Sen Türkiye'nin aydınlık yüzüsün"
Ebru Şallı'yı darp ettiği iddia edilen Uğur Akkuş yine gündemde! Eski eşi Gonca Derin'den şok eden iddia: "Müge Anlı'nın kapısındayım"
Ebru Şallı'yı darp ettiği iddia edilen Uğur Akkuş yine gündemde! Eski eşi Gonca Derin'den şok eden iddia: "Müge Anlı'nın kapısındayım"
Merve Boluğur bombayı patlattı! Günlerdir konuşulan iddialara noktayı koydu! "Güzel günlerimiz için teşekkürler..."
Merve Boluğur bombayı patlattı! Günlerdir konuşulan iddialara noktayı koydu! "Güzel günlerimiz için teşekkürler..."
Çok Okunanlar
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
AFAD duyurdu! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde deprem
AFAD duyurdu! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde deprem
Çıraklık sigortası ve staj EYT Kapsamına girecek mi? EYT çıraklık ve staj son dakika!
Çıraklık sigortası ve staj EYT Kapsamına girecek mi? EYT çıraklık ve staj son dakika!
17 yıllık macera sona mı eriyor! Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'dan hayranlarını üzecek haber!
17 yıllık macera sona mı eriyor! Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'dan hayranlarını üzecek haber!
Acun Ilıcalı'nın gözde yarışması O Ses Türkiye'nin ekranlara gelmesinin sebebi meğer buymuş! Eski Jüri üyesi açıkladı!
Acun Ilıcalı'nın gözde yarışması O Ses Türkiye'nin ekranlara gelmesinin sebebi meğer buymuş! Eski Jüri üyesi açıkladı!
90'lı yılların Of aman Nalan'ı ortaya çıktı! Güzelliğiyle sosyal medyanın dilinde: "Yıllara meydan okuyorsun..."
90'lı yılların Of aman Nalan'ı ortaya çıktı! Güzelliğiyle sosyal medyanın dilinde: "Yıllara meydan okuyorsun..."
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."