HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nurgul Yeşilçay, bu defa fit vücuduyla gündem oldu! Kırmızı elbiseli paylaşımları takipçilerini hayran bıraktı!
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada paylaştığı kırmızı elbiseli fotoğraflarıyla gündem oldu.
YAYINLAMA
Son Haberler
19 Kasım 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 19 Kasım 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Rusya'da korkutan anlar! Petrol boru hattında patlama meydana geldi, şiddetli patlama çevre kentleri ayağa kaldırdı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "3 bin 205 konutumuzu vatandaşlarımıza önümüzdeki salı günü teslim edeceğiz"
Çok Okunanlar
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."