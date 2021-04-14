Güzellik merkezleri kapandı mı, kapanacak mı 2021? Güzellik merkezleri çalışma saatleri 2021 (Hafta içi- Hafta sonu)

Koronavirüs salgını sürecinde vaka artışları kritik seviyeye yükseldi. 60 bin'e dayanan vaka sayısı nedeniyle yeni önlemler alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile alınan önlemlerin detayları belli oldu. Peki Güzellik merkezleri kapandı mı, kapanacak mı 2021? İşte Güzellik merkezleri çalışma saatleri 2021 (Hafta içi- Hafta sonu)....

GÜZELLİK MERKEZLERİ KAPANDI MI, KAPANACAK MI 2021?

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat 19.00 olarak değiştirildi. Kısıtlamadan muaf olmayanlar dışında kimse akşam saat 19.00'dan sonra dışarı çıkamayacak. Hafta sonu da Cuma günü akşam 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi saat 05.00'a kadar sürecek.

Yeni tedbirlerin açıklandığı genelgede kapatılan yerler şöyle belirtildi;

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak kapatıldı.

GÜZELLİK MERKEZLER ÇALIŞMA SAATLERİ 2021 (HAFTA İÇİ- HAFTA SONU)

Genelgeye göre güzellik merkezi gibi müşteri ile temas gerektiren yerler 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici süreliğine kapatıldı.

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