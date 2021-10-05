Türkiye'de, özellikle son yıllarda güzellik salonları her geçen gün artış gösteriyor. Her ilçede yaklaşık 20 ve üzeri işletme bulunurken, taleplerdeki artış iş yeri sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Güzellik merkezlerinde; dolgudan, kaş tasarımına, tırnak bakımından, protez işlemlerine, saç, sakal değişiminden lazer epilasyona bir çok işlem gerçekleştiriliyor. Güzellik merkezi sahipleri ve çalışanları, özellikle lazer epilasyona olan talebin önüne geçilemediğini belirtiyor. Ancak, son dakika haberlerine göre güzellik merkezlerinde uygulanan lazer epilasyon işlemlerinde değişikliğe gidileceği duyuruldu. Bunun ardından vatandaş, "Güzellik salonlarında epilasyon yasaklandı mı? Güzellik merkezlerinde epilasyon yasak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

GÜZELLİK SALONLARINDA EPİLASYON YASAKLANDI MI?

Güzellik merkezlerinin artış göstermesiyle birlikte insanlar artık kampanyalı fiyatlarla veya bölüme ait özel mevsimsel kampanya fiyatlarıyla lazer epilasyon için dermatolog ve estetik cerrahlar yerine güzellik salonlarını tercih eder oldu. Bununla birlikte Dermatolog ve Estetik cerrahları ile güzellik merkezleri arasında gerginlik oluştu. Gerginliğin sebebi ise, cerrahlar ve dermatologlar, foto epilasyon cihazının tıbbi cihaz olduğunu ve bu cihazı uzman olmayan kişilerin kullanmaması gerektiğini savunuyor. Bu konuyu yargıya da taşıyan tıpçılar, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanımına imkân veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında bahsi geçen merkezlere dava açtılar. Yaklaşık beş süren yargılama sonrası Daire kararını verdi. Daire, 30 Mart 2017’de Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin iki maddesini de iptal etti.

GÜZELLİK MERKEZLERİNDE EPİLASYON YASAK MI?

Danıştay Onuncu Daire’de görülen davada sonuç belli oldu. Dermatolog ve estetik cerrahların açtığı davada, güzellik salonlarında birtakım cihazların kullanılmasına izin veren yönetmeliği iptal etti. Danıştay'ın bu kararına göre artık güzellik salonlarında foto epilasyon gibi bazı tıbbı cihazlar kullanılamayacak. İptal karar sonrası denetimler sıklaştı.