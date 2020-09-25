Güzellik uğruna vücudu yandı!
Adıyaman'da bir kadın lazer epilasyon için gittiği güzellik merkezinde lazer derecesinin ayarı düşürülmeyince vücudunda yanıklar olduğunu ve ağrıların meydana geldiğini fark etti. Gittiği hastanedeki doktorlar tarafından ilaç verilen kadın, güzellik merkezi hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Adıyaman'da yaşanan olayda Zuhal T. isimli bir kadın, gittiği kent merkezinde bulunan bir güzellik merkezindeki sorumsuzluk nedeniyle hastanelik oldu. Yaptırdığı lazer epilasyon sonrası gece ağrıları artan ve kol ve bacaklarında yanıkları olan kadın gittiği hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından ise Zuhal T., polis merkezine giderek güzellik merkezi ile ilgili suç duyurusunda bulundu.
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25 Eylül 2020 Cuma 12:27
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