Güzellik uğruna vücudu yandı!

Adıyaman'da bir kadın lazer epilasyon için gittiği güzellik merkezinde lazer derecesinin ayarı düşürülmeyince vücudunda yanıklar olduğunu ve ağrıların meydana geldiğini fark etti. Gittiği hastanedeki doktorlar tarafından ilaç verilen kadın, güzellik merkezi hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu.