Güzellik uykusu gerçekmiş! Genç kalmanın sırrı uykudan geçiyor!

Cilt bakımı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, cildin genç görünümünü kaybetmemek, yaşlı cilt görünümünü ertelemek için düzenli uykunun ve dikkatli beslenmenin öneminden bahsetti. "Cildimiz 3 katmandan oluşur. Bunlar epidermis, dermis ve hipodermis. Kozmetik olarak bizi ilgilendiren kısım ise epidermistir. Epidermis, derinin nemini ve rengini belli eden katmandır ve biz farkında bile olmadan 15 ila 28 günde bir kendini yeniler. Yani devamlı bir ürün kullandığınızda veya bakım yaptırdığınızda cildiniz en erken 15 gün sonra kendini gösterecektir. Yenilendiğinde ise cilt daha parlak ve genç bir görünüm alır" şeklinde açıklamalarda bulunan Akın, vitamin alımının da önemine değindi.

"İYİ BİR CİLT İÇİN VİTAMİN GEREKLİ"

Phanes Beauty adlı markaları adına pek çok araştırma içerisinde olduklarını ve cilt için en sağlıklı, en doğru tedavi yöntemleri için ürün ve cihaz ürettiklerini söyleyen Akın, "Öncelikle, iyi bir cilt için ihtiyacınız olan D, K, H, A, B3, C, vitaminleridir. Sağlıklı hücresel gelişim, cildimizin içeriğindeki nemi koruyabildiğimiz sürece gerçekleşir. Optimum nem seviyesi ve kurumaya karşı koruma sayesinde cildimizin tüm elementleri lipitlerden doğal nemlendirici faktörlerine, dezmozomlara ve hücre olgunlaşmasına kadar bütünlük içinde fonksiyon göstererek sağlıklı ve nemli bir cilt sağlar. Üstelik sandığımızın aksine sağlıklı ve ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olmak çok da zor değil. İlk olarak, düzenli beslenin ve yeterince uyuyun, cildinizi sabah ve akşam mutlaka temizleyin. Cildinizi nemlendirmekten hiç vazgeçmeyin, elastin üretimini arttırın, cildinizi koruyun” dedi.

"4 TİP CİLT ÇEŞİDİ VAR"

İnsanların farklı farklı cilt tiplerine sahip olduğunun altını çizen Ahmet Akın, "Bunlar kuru, yağlı, normal ve karma cilt. Bu 4 cilt tipinin ortak tek özelliği mutlaka dördünün de nemlendirilmesi gerektiğidir. Cildini henüz tanımayanlar için kısaca bilgi vermek gerekirse cildin dış kısmı "sebum" adı verilen madde ve suyla kaplıdır. Bu maddenin yoğunluğu cilt tipinizi belirler. Eğer cildinizde gözenekler fark edilmeyecek kadar küçükse kuru, gözeneklerinizi derin ve büyükse yağlı bir cildiniz var diyebiliriz. Karma cilt tipinde ise T bölgesi dediğimiz alın ve burun üstü yağlı, diğer bölgeler kurudur. Kuru ciltler dış etkenlere açıktır ve daha özenli korunması gerekir. Yağlı cildin olumsuz tarafı ise sık sık sivilce, akne ve siyah nokta görülmesidir. Normal cilt ise problemsiz ve istenen cilt tipidir" şeklinde konuştu.