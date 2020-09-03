Güzellik yarışmasını beğenmeyen inek ortalığı birbirine kattı!
Tekirdağ'da Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen inek güzellik yarışmasında bir inek kamyonetten indirildiği sırada kaçarak ortalığı savaş alanına çevirdi. 6 kişinin zorlukla zapt ettiği ineğin o anları kameralara saniye saniye kaydedildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında 4.sü düzenlenen ''inek'' güzellik yarışmasında bir ineğin kamyonetten indirildiği sırada kaçmaya çalışma anları kameralara kaydedildi. Vatandaşlara zor anlar yaşatan inek, 5-6 kişinin uğraşları sonucu yakalanıp güzellik yarışmasına getirildi.
Bingöl'de 17 yaşındaki kız 4. kattan düştü! O anlar kamerada
Kiralık ev bakmaya gitmişti! 15. kattan düşen camla hayatını kaybetti
Google'ın 'Dünyanın en saçma binası' gördüğü Türkiye'deki o bina yıkılacak!
Şanlıurfa'da fırın yangınını söndürme esnasında korkunç patlama!
03 Eylül 2020 Perşembe 14:53
Benzer Videolar