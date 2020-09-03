Güzellik yarışmasını beğenmeyen inek ortalığı birbirine kattı!

Tekirdağ'da Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen inek güzellik yarışmasında bir inek kamyonetten indirildiği sırada kaçarak ortalığı savaş alanına çevirdi. 6 kişinin zorlukla zapt ettiği ineğin o anları kameralara saniye saniye kaydedildi.