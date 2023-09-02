Güzergah nedeniyle müşterisiyle tartışan taksici cezasını buldu!

İstanbul'da bir ticari taksi sürücüsü, aracına binen yolcularla güzergah seçtiği gerekçesiyle tartışarak araçtan indirdi. O anları kayıt altına alan yolcular, durumu sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan taksiciye ağır cezalar verildi.

YAYINLAMA
Google News
Güzergah nedeniyle müşterisiyle tartışan taksici cezasını buldu!

İstanbul'da bir ticari taksi sürücüsü, güzergah nedeniyle aracına aldığı yolcularla tartışıp yolcuları araçtan indirdi. O anlar kameralara yansırken, polisin yaptığı çalışmayla yakalanan taksiciye 4 bin 64 lira para cezası uygulandı.

Olay, 31 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir taksi sürücüsü güzergah nedeniyle yolcularla tartışıp aracından indirdi.

ekran-goruntusu-2023-09-01-193503-1693586175.jpg

O anları yolcular cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündeme gelmesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda, araç sürücüsü İ.K. taksisiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında 4 bin 64 lira idari para cezası uygulanırken, ticari araç ise 10 gün süreyle trafikten men edildi.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bahçeli'nin 12 yıllık hayali gerçek oluyor: Nevşehir'de yapılacak cemevi'nin temeli atılıyor
Bahçeli'nin 12 yıllık hayali gerçek oluyor: Nevşehir'de yapılacak cemevi'nin temeli atılıyor
Denizli'de karşı şeride geçen tır, otobüse çarparak dehşet saçtı: 6 ölü, 43 yaralı
Denizli'de karşı şeride geçen tır, otobüse çarparak dehşet saçtı: 6 ölü, 43 yaralı
Ok gibi saplandı! Kocaeli'de tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Ok gibi saplandı! Kocaeli'de tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
37 düzensiz göçmen Kucağındaki çocuklarla Yunanistan’a geçerlerken yakalandılar
37 düzensiz göçmen Kucağındaki çocuklarla Yunanistan’a geçerlerken yakalandılar
Son Haberler
iPhone 15 Türkiye fiyatları sızdırıldı: Beklenenden daha uygun fiyatlı!
iPhone 15 Türkiye fiyatları sızdırıldı: Beklenenden daha uygun fiyatlı!
Memur-sen tek tek hesapladı! memurların ocakta alacağı zam belli oldu, İşte o rakamlar
Memur-sen tek tek hesapladı! memurların ocakta alacağı zam belli oldu, İşte o rakamlar
Güzergah nedeniyle müşterisiyle tartışan taksici cezasını buldu!
Güzergah nedeniyle müşterisiyle tartışan taksici cezasını buldu!
Alman basınından çok konuşulacak analiz: ''Erdoğan, Atatürk'ün yerini istiyor''
Alman basınından çok konuşulacak analiz: ''Erdoğan, Atatürk'ün yerini istiyor''
Ayaklarıyla aracını iten vatandaşı görenler şaşkına döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Ayaklarıyla aracını iten vatandaşı görenler şaşkına döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Kaldırımda telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Taşkıran hayatını kaybetti
Kaldırımda telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Taşkıran hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Memur-sen tek tek hesapladı! memurların ocakta alacağı zam belli oldu, İşte o rakamlar
Memur-sen tek tek hesapladı! memurların ocakta alacağı zam belli oldu, İşte o rakamlar
Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı, o anlar cep telofonu kamerasına yansıdı
Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı, o anlar cep telofonu kamerasına yansıdı
Ayaklarıyla aracını iten vatandaşı görenler şaşkına döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Ayaklarıyla aracını iten vatandaşı görenler şaşkına döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı
37 düzensiz göçmen Kucağındaki çocuklarla Yunanistan’a geçerlerken yakalandılar
37 düzensiz göçmen Kucağındaki çocuklarla Yunanistan’a geçerlerken yakalandılar
Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı, o anlar cep telofonu kamerasına yansıdı
Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı, o anlar cep telofonu kamerasına yansıdı
Ava giderken avlandı! Domuz avına giden adam yanlışlıkla kendini vurdu!
Ava giderken avlandı! Domuz avına giden adam yanlışlıkla kendini vurdu!
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası IKEA'dan tepki çeken karar: Mescitleri kapattı!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası IKEA'dan tepki çeken karar: Mescitleri kapattı!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!