Güzergah nedeniyle müşterisiyle tartışan taksici cezasını buldu!

İstanbul'da bir ticari taksi sürücüsü, güzergah nedeniyle aracına aldığı yolcularla tartışıp yolcuları araçtan indirdi. O anlar kameralara yansırken, polisin yaptığı çalışmayla yakalanan taksiciye 4 bin 64 lira para cezası uygulandı.

Olay, 31 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir taksi sürücüsü güzergah nedeniyle yolcularla tartışıp aracından indirdi.

O anları yolcular cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündeme gelmesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda, araç sürücüsü İ.K. taksisiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında 4 bin 64 lira idari para cezası uygulanırken, ticari araç ise 10 gün süreyle trafikten men edildi.