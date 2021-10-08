Güzergahlar belirlendi! Kargolar artık drone'la taşınacak!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü insansız hava araçlarının kargo taşımacılığında kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şehirler arası drone taşımacılığı için "hava koridoru güzergahı" belirlendi.

GÜZERGAH BELİRLENDİ

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, detayları 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda TRT Haber'e açıkladı. Modellemenin ilk olarak İstanbul-Eskişehir- Ankara hattı için yapıldığını belirten Yüksek, "İstanbul-Ankara veya İstanbul-Eskişehir arasında ana arterlerde hava koridorları tanımlamak suretiyle belki İHA ve drone yollarını ilk kırıntılarını ifade etmiş olacağız" dedi.

DÜNYADA İLK

Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda dünyada bir ilk olacağı belirtilen çalışmayla drone'ların kargo taşıma şartları kurallara bağlanacak. Drone'ların güzergahı, uçacağı irtifat ve iniş kalkış noktaları gibi birçok detay netleştirilecek.

Yüksek, modellemenin hazır olduğunu söyleyerek, "Bu modelleme de bunların takip sistemiyle olan modelleme belki de dünyada ilk olacak. Bizim burada hedeflediğimiz özellikle belli faaliyetlerde kargo taşımacılığı olsun, diğer alanlarda olsun bunun önünü açacak, operasyonu sağlıklı yürütecek mekanizmaları kurmak" dedi.

50 BİNİN ÜZERİNDE DRONE KAYIT ALTINDA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından drone'lara ilişkin detaylı bir çalışma yürütülüyor. 50 binin üzerinde drone kayıt altına alındı. Lisanslı pilot sayısının da 600 bin civarında olduğu belirtildi.