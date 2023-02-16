Gvidas Gineitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gvidas Gineitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gvidas Gineitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gvidas Gineitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gvidas Gineitis 15 Nisan 2004 tarihinde Mazeikiai şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gvidas Gineitis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GlobalGroup11 yapmaktadır. Gvidas Gineitis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torino futbol takımında oynamaktadır. Torino takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gvidas Gineitis'nin Torino ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gvidas Gineitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gvidas Gineitis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gvidas Gineitis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gvidas Gineitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Atmosfera

5 Ağu 2020 yılında SPAL U17

1 Temmuz 2021 yılında SPAL U19

31 Ocak 2022 yılında Torino U19

2 Ocak 2023 yılında Torino

Gvidas Gineitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gvidas Gineitis şuan Torino takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Gvidas Gineitis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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