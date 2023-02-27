Gwang Hyeok Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gwang Hyeok Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gwang Hyeok Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gwang Hyeok Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gwang Hyeok Lee 11 Eylül 1995 tarihinde Buk-gu, Daegu şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이광혁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gwang Hyeok Lee Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gwang Hyeok Lee'nin Suwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gwang Hyeok Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/light_lkh/

Gwang Hyeok Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gwang Hyeok Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gwang Hyeok Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gwang Hyeok Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Pohang St. U18

1 Ocak 2014 yılında Pohang Steelers

11 Ocak 2023 yılında Suwon FC

Gwang Hyeok Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gwang Hyeok Lee şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gwang Hyeok Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shinam Elementary School (신암초등학교, 2002-2007),Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2008-2010),Pohang Steelers U18 (포항제철고등학교, 2011-2013)

Güney Kore U18 takımında 34 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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