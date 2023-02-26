Gyan Prince Adu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyan Prince Adu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gyan Prince Adu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gyan Prince Adu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gyan Prince Adu 3 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gyan Prince Adu Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Gyan Prince Adu'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gyan Prince Adu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gyan Prince Adu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gyan Prince Adu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gyan Prince Adu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gyan Prince Adu şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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