Gyeong Hwan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyeong Hwan Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gyeong Hwan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gyeong Hwan Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gyeong Hwan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyeong Hwan Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gyeong Hwan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyeong Hwan Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gyeong Hwan Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gyeong Hwan Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gyeong Hwan Kim 8 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김경환 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gyeong Hwan Kim Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JY Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gyeong Hwan Kim'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gyeong Hwan Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gyeong Hwan Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Boin HighSchool

1 Ocak 2022 yılında Hanyang Univ.

8 Ocak 2023 yılında Daejeon Hana C.

Gyeong Hwan Kim kimdir

Gyeong Hwan Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gyeong Hwan Kim şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Seongnae Elementary School (서울성내초등학교, 2012-2015),
Boin Middle School (보인중학교, 2016-2018),
Boin High School (보인고등학교, 2019-2021),
Hanyang University (한양대학교, 2022)

Gyeong Hwan Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U20 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Gyeong Hwan Kim nereli

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