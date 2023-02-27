Gyeong Jae Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyeong Jae Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gyeong Jae Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gyeong Jae Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gyeong Jae Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyeong Jae Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gyeong Jae Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyeong Jae Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gyeong Jae Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gyeong Jae Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gyeong Jae Kim 24 Temmuz 1993 tarihinde Gwangyang, Jeonnam şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김경재 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gyeong Jae Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The All Management yapmaktadır. Gyeong Jae Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gyeong Jae Kim'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gyeong Jae Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gyeong Jae Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Gyeong Jae Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gyeong Jae Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Ajou University

1 Ocak 2016 yılında Jeonnam Dragons

28 Mayıs 2018 yılında Sangju Sangmu

21 Ocak 2020 yılında Jeonnam Dragons

25 Haziran 2020 yılında Jeju United

15 Şubat 2023 yılında Gwangju FC

Gyeong Jae Kim kimdir

Gyeong Jae Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gyeong Jae Kim şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Okdong Elementary School (2005),
Haksung Middle School (2006),
Ganggu Middle School (2007-2008),
Yuseong Bio Science Technology High School (2009-2011),
Ajou University (2012-2015)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gyeong Jae Kim nereli

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