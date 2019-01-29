GYODER/Tekçe: Konut ihracatında hedef 20 milyar dolar

GYODER Gayrimenkul İhracat Komitesi Başkanı Bayram Tekçe, 2019 yılında yeni bir rekor kırmak istediklerini ve konut ihracatındaki hedeflerinin 20 milyar dolar olduğunu söyledi.

Tekçe, 2018 yılında Türkiye genelinde yapılan konut satışının bir önceki yıla göre yüzde 2.4 azaldığını, ancak yabancıya konut satışının yüzde 78 artarak 39 bin 663 adete ulaştığını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gayrimenkul sektöründe yüzde 80 olan yerlilik oranı diğer sektörlere oranla oldukça yüksek.

"Makina imalatı sektöründe yerlilik oranı yüzde 40 seviyelerindeyken otomotiv sektöründe ise bu oran yüzde 20.

"Altı milyar dolarlık gayrimenkul ihracatımız ile 24 milyar dolarlık otomotiv ihracatına eşdeğer ihracat geliri yaratıyoruz.

"Yabancı yatırımcı teşvikleri ve vatandaşlık limitinin düşürülmesi ile ivme kazanan yabancıya konut satışının ülke ekonomimize katkısı çok değerli. 2019 yılında yeni bir rekor kırmasını bekliyoruz.

"2018, yabancıya konut satışında verimli bir yıl oldu. Altı milyar dolar seviyelerine ulaşan bu hacmin her sene düzenli olarak artmasını ve dört yıl içerisinde 20 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz.

"Vatandaşlık alt limitinin bir milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesiyle yaklaşık 20 bin adetlik, yani beş milyar dolarlık daha ek potansiyel oluştu. Vatandaşlık işlemlerinin kolaylaştıracak düzenlemelerle bu potansiyelin artacağına inanıyoruz.

"Türkiye yabancıya konut satışında dünyada rakipsiz değil. Bu alanda yoğun bir rekabet var.

"Biz Türkiye'nin yabancılar için cazibe merkezi haline gelmesi için etkin pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunuyoruz."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de en çok konut satın alan yabancıların başında Iraklılar geliyor. 2018 yılında Irak vatandaşlarına satılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 115 artarak 8.205'e ulaştı.

Yabancıya satılan konutlarda en büyük artış İranlılarda yaşandı. 2018 yılında 3.652 konut satın alan İranlılar, bir önceki yıla göre yüzde 360 artış gösterdi.

Türkiye'yi tercih eden diğer yatırımcılardan olan Almanların 2018 yılında satın aldıkları konut sayısı yüzde 141 artarken, İsveçlilerde bu artış oranı yüzde 78, Ruslarda ise yüzde 72 oldu.

DHA