Gyorgy Bora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyorgy Bora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gyorgy Bora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gyorgy Bora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gyorgy Bora 21 Aralık 1995 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gyorgy Bora Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YUNiK Management yapmaktadır. Gyorgy Bora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gyorgy Bora'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gyorgy Bora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gyorgy Bora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gyorgy Bora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gyorgy Bora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2011 yılında Debrecen U17

13 Şubat 2013 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2015 yılında SZTK

30 Haziran 2016 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2016 yılında Honvéd II

15 Temmuz 2016 yılında Dorog

30 Haziran 2017 yılında Honvéd II

4 Temmuz 2017 yılında Dorog

30 Haziran 2018 yılında Honvéd II

17 Temmuz 2018 yılında Balmazújváros

12 Eylül 2019 yılında BFC Siófok

31 Temmuz 2020 yılında Békéscsaba

Gyorgy Bora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gyorgy Bora şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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