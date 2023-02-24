Gyorgy Komaromi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyorgy Komaromi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gyorgy Komaromi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gyorgy Komaromi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gyorgy Komaromi 19 Ocak 2002 tarihinde Szolnok şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gyorgy Komaromi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Gyorgy Komaromi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gyorgy Komaromi'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gyorgy Komaromi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gyorgy Komaromi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gyorgy Komaromi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gyorgy Komaromi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2015 yılında Puskás AFC Alt.

1 Ocak 2018 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC II

1 Ocak 2020 yılında Puskás AFC

Gyorgy Komaromi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gyorgy Komaromi şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gyorgy Komaromi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rákóczifalva SE (-2010)

Macaristan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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