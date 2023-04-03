Gyrdir Hrafn Gudbrandsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyrdir Hrafn Gudbrandsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gyrdir Hrafn Gudbrandsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gyrdir Hrafn Gudbrandsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gyrdir Hrafn Gudbrandsson 30 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Gyrðir Hrafn Guðbrandsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gyrdir Hrafn Gudbrandsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gyrdir Hrafn Gudbrandsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gyrdir Hrafn Gudbrandsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gyrdir Hrafn Gudbrandsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gyrdir Hrafn Gudbrandsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gyrdir Hrafn Gudbrandsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gyrdir Hrafn Gudbrandsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2019 yılında Leiknir

2 Şubat 2023 yılında Hafnarfjördur

Gyrdir Hrafn Gudbrandsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gyrdir Hrafn Gudbrandsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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