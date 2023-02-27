Gyu Baeg Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyu Baeg Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gyu Baeg Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gyu Baeg Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gyu Baeg Lee 10 Şubat 2004 tarihinde Changwon, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이규백 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gyu Baeg Lee Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gyu Baeg Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gyu Baeg Lee'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gyu Baeg Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gyu Baeg Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gyu Baeg Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gyu Baeg Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Pohang St. U18

1 Ocak 2022 yılında Pohang Steelers

Gyu Baeg Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gyu Baeg Lee şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gyu Baeg Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Changwon Football Center FC (창원축구센터FC, 2013-2016),Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2017-2019),Pohang Steelers U18 (포항제철고등학교, 2020-)

Güney Kore U20 takımında 20 numaralı formasıyla 16 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U14 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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