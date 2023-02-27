Gyu Hyeong Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyu Hyeong Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gyu Hyeong Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gyu Hyeong Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gyu Hyeong Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyu Hyeong Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gyu Hyeong Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyu Hyeong Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gyu Hyeong Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gyu Hyeong Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gyu Hyeong Kim 29 Mart 1999 tarihinde Gyeongju, Gyeongbuk şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김규형 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gyu Hyeong Kim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Gyu Hyeong Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gyu Hyeong Kim'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gyu Hyeong Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gyuh._k/

Gyu Hyeong Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gyu Hyeong Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Gyu Hyeong Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gyu Hyeong Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Ulsan H. U18

5 Ocak 2018 yılında Ulsan Hyundai

30 Ocak 2018 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb II

18 Ocak 2020 yılında Ulsan Hyundai

31 Ocak 2020 yılında Din. Zagreb II

29 Eylül 2020 yılında NK Istra

11 Şubat 2021 yılında Din. Zagreb II

12 Şubat 2021 yılında Slaven Belupo

30 Haziran 2021 yılında Din. Zagreb II

31 Ağustos 2021 yılında NK Kustosija

18 Ocak 2022 yılında Din. Zagreb II

19 Ocak 2022 yılında Jeju United

14 Temmuz 2022 yılında Din. Zagreb II

15 Temmuz 2022 yılında Jeju United

11 Ocak 2023 yılında Suwon FC

Gyu Hyeong Kim kimdir

Gyu Hyeong Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gyu Hyeong Kim şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ipsil Elementary School (입실초등학교, 2008-2011),
Ulsan Hyundai U15 (울산현대중학교, 2012-2014),
Ulsan Hyundai U18 (울산현대고등학교, 2015-2017)

Gyu Hyeong Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U19 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 14 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gyu Hyeong Kim nereli

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