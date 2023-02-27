Gyu Seok Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyu Seok Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gyu Seok Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gyu Seok Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gyu Seok Lee 23 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이규석 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gyu Seok Lee Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Gyu Seok Lee, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gyu Seok Lee'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Gyu Seok Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gyu Seok Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında Seongnam Alt.
1 Ocak 2015 yılında Seosin FC U15
1 Ocak 2017 yılında S.Bluewings U18
1 Ocak 2020 yılında Hongik Uni
1 Ocak 2023 yılında Suwon Bluewings
Gyu Seok Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gyu Seok Lee şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Migeum Elementary School (미금초등학교, 2012-2013),
Seongnam FC U15 (풍생중학교, 2014),
Seosin FC U15 (서신FC U15, 2015-2016),
Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2017-2019),
Hongik University (2020-)
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