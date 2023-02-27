Gyu Sung Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyu Sung Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gyu Sung Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gyu Sung Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gyu Sung Lee 10 Mayıs 1994 tarihinde Yangpyeong, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이규성 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gyu Sung Lee Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gyu Sung Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gyu Sung Lee'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gyu Sung Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_gyuus24/

Gyu Sung Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gyu Sung Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gyu Sung Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gyu Sung Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Hongik Uni

1 Ocak 2015 yılında Busan IPark

28 Mayıs 2018 yılında Sangju Sangmu

21 Ocak 2020 yılında Busan IPark

18 Ocak 2021 yılında Ulsan Hyundai

19 Ocak 2021 yılında Seongnam FC

31 Aralık 2021 yılında Ulsan Hyundai

Gyu Sung Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gyu Sung Lee şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Anyang Elementary School (안양초등학교, 2004-2006),Anyang Middle School (안양중학교, 2007-2009),Anyang Technical High School (안양공업고등학교, 2010-2012),Hongik University (홍익대학교, 2013-2014)

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