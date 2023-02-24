Gyula Csemer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyula Csemer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gyula Csemer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gyula Csemer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gyula Csemer 27 Ocak 1994 tarihinde Hatvan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gyula Csemer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magic Stars yapmaktadır. Gyula Csemer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 26 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Gyula Csemer'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gyula Csemer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gyula Csemer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gyula Csemer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gyula Csemer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2013 yılında Honvéd II

23 Temmuz 2014 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2015 yılında Honvéd II

31 Ağustos 2015 yılında Tatabánya

30 Haziran 2016 yılında Honvéd II

26 Ağustos 2016 yılında FC Ajka

Gyula Csemer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gyula Csemer şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gyöngyösi Diáksport Egyesület (-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.