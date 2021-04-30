GZT Giresunspor 3-0 Akhisarspor | Maç sonucu
TFF 1.Ligin 33.haftasında GZT Giresunspor, evinde Akhisarspor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla Akhisarspor, küme düştü.
TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam etti Bu kapsamda GZT Giresunspor ile Akhisarspor kozlarını paylaştı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Özgür Yankaya, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral
GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Mehmet Taş, Hüsamettin Tut, Erol Can Akdağ (Dk. 70 Sadi Karaduman), Nalepa (Dk. 82 Milinkovic), Eren Tozlu (Dk. 70 Kerem Kalafat), Traore (Dk. 55 Caner Hüseyin Bağ), Uzodimma, Balde
Akhisarspor: Halil Yeral, Gökmen Aydoğdu, Doğukan Nelik (Dk. 70 Ayuk Taku), Göksu Mutlu, Berat Onur Pınar (Dk. 46 Furkan Korkut), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Ali Adıgüzel), Mert Özyıldırım, Çekdar Orhan, Lawal (Dk. 46 Onurcan Güler (Dk. 56 Toure), Delarge, Peter
Goller: Dk. 14 Traore, Dk. 36 Balde, Dk. 68 Nalepa (GZT Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 46 Traore (GZT Giresunspor), Dk. 27 Göksu Mutlu (Akhisarspor)