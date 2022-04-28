Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda GZT Giresunspor ile Adana Demirspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için GZT Giresunspor – Adana Demirspor maçı canlı izle | GZT Giresunspor – Adana Demirspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

GZT GİRESUNSPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki GZT Giresunspor - Adana Demirspor maçı 29 Nisan 2022 Cuma günü Çotanak Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve İlker Takpak yapıyor.

GZT GİRESUNSPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

GZT GİRESUNSPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki GZT Giresunspor - Adana Demirspor maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GZT GİRESUNSPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GZT GİRESUNSPOR İLK 11

34. OKAN KOCUK

77. HAYRULLAH BİLAZER

35. SERGEN PİÇİNCİOL

25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA

16. AZİZ ERALTAY

8. HAMIDOU TRAORE

24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA

22. FRANCISCO LEONEL LIMA SILVA MACHADO

7. SERGIO ANTONIO DA LUZ JUNIOR

17. MEHMET UMUT NAYİR

18. FOUSSENI DIABATE

ADANA DEMİRSPOR İLK 11

49. ARİJANET ANAN MURİC

2. TAYYİP TALHA SANUÇ

5. SAMET AKAYDİN

7. BRITT CURTIS ASSOMBALONGA

8. SİNAN KURT

22. JONAS SVENSSON

23. YUNUS AKGÜN

67. BIRKIR BJARNASON

77. MATIAS EZEQUIEL VARGAS MARTIN

88. GÖKHAN İNLER

95. JOHER KHADIM RASSOUL