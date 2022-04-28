GZT Giresunspor – Adana Demirspor maçı canlı izle | GZT Giresunspor – Adana Demirspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasında GZT Giresunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda GZT Giresunspor – Adana Demirspor maçı canlı izle | GZT Giresunspor – Adana Demirspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda GZT Giresunspor ile Adana Demirspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için GZT Giresunspor – Adana Demirspor maçı canlı izle | GZT Giresunspor – Adana Demirspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
GZT GİRESUNSPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki GZT Giresunspor - Adana Demirspor maçı 29 Nisan 2022 Cuma günü Çotanak Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve İlker Takpak yapıyor.
GZT GİRESUNSPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE
GZT GİRESUNSPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki GZT Giresunspor - Adana Demirspor maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
GZT GİRESUNSPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
GZT GİRESUNSPOR İLK 11
34. OKAN KOCUK
77. HAYRULLAH BİLAZER
35. SERGEN PİÇİNCİOL
25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA
16. AZİZ ERALTAY
8. HAMIDOU TRAORE
24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA
22. FRANCISCO LEONEL LIMA SILVA MACHADO
7. SERGIO ANTONIO DA LUZ JUNIOR
17. MEHMET UMUT NAYİR
18. FOUSSENI DIABATE
ADANA DEMİRSPOR İLK 11
49. ARİJANET ANAN MURİC
2. TAYYİP TALHA SANUÇ
5. SAMET AKAYDİN
7. BRITT CURTIS ASSOMBALONGA
8. SİNAN KURT
22. JONAS SVENSSON
23. YUNUS AKGÜN
67. BIRKIR BJARNASON
77. MATIAS EZEQUIEL VARGAS MARTIN
88. GÖKHAN İNLER
95. JOHER KHADIM RASSOUL