GZT Giresunspor - Akhisarspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Ligin 33.haftasında GZT Giresunspor, evinde Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek için GZT Giresunspor - Akhisarspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor. Maçın canlı yayını haberimizde...
TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda GZT Giresunspor ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak.
GZT GİRESUNSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
GZT Giresunspor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sport 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
Mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Can Cengiz olacak.
GZT GİRESUNSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
GZT Giresunspor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor'dan dönüşümlü yayınla naklen izleyebilirsiniz.
GZT GİRESUNSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI MAÇI CANLI İZLE