GZT Giresunspor - Akhisarspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda GZT Giresunspor ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak.

GZT GİRESUNSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GZT Giresunspor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sport 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Can Cengiz olacak.

GZT GİRESUNSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

GZT Giresunspor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor'dan dönüşümlü yayınla naklen izleyebilirsiniz.

GZT GİRESUNSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI MAÇI CANLI İZLE

TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE