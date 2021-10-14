Milli aranın tamamlanmasının ardından, Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda GZT Giresunspor ile Çaykur Rizespor üç puanı almak için kozlarını paylaşacak. Karadeniz derbisini izlemek isteyenler için GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle | BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Bu maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Hakan Karabalcık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Kappan görev alacak.

GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Maçı canlı olarak takip etmek için tıklayınız.

GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

GZT Giresunspor: Okan, Zeki, Alexis, Diarra, Emre, Flavio, Traore, Suleymanov, Serginho, Diabate, Umut.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Selim, Holmen, Cemali, Dabo, Djokovic, Boldrin, Sabo, Umar, Bolasie.