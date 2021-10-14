Milli aranın tamamlanmasının ardından, Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda GZT Giresunspor ile Çaykur Rizespor üç puanı almak için kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Hakan Karabalcık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Kappan görev alacak.