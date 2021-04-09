GZT Giresunspor, Eskişehirspor'a gol oldu yağdı: 5-0

TFF 1.Lig'in bitimine sayılı haftalar kalırken heyecan her maç artmaya devam ediyor. 29'uncu haftasının oynandığı ligde küme düşmesi kesinleşen ve ligin son sırasında yer alan Eskşehirspor, Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren lider GZT Giresunpor'u konuk etti.

Giresunspor mücadeleyi 5-0 kazanarak liderliğini sürdürdü ve 60 puana yükseldi.

Stat: Eskişehir

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Kapluhan, Murat Tuğberk Curbay

Eskişehirspor: Mehmet Yiğit Uğur, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş, İbrahim Halil Öner, Furkan Balaban, Selman Çiftkanatlı (Dk. 46 Utku Kızılkaya), Uğur Can Semizoğlu, Bartu Göçmen (Dk. 85 Arda Okumuş), Necati Atilla Karaca (Dk. 46 Onur Arı), Doğukan Ünal, Berkay Tanır

GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Eren Tozlu (Dk. 55 Caner Hüseyin Bağ), Milinkovic, Napela (Dk. 64 Mehmet Taş), Balde (Dk. 73 Muhammed Himmet Ertürk), Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol (Dk. 46 Sadi Karaduman), Kerem Kalafat, Serginho (Dk. 55 Traore), Hayrullah Bilazer

Goller: Dk. 7 Eren Tozlu, Dk. 25 ve Dk. 71 Balde, Dk. 43 Hayrullah Bilazer, Dk. 88 Muhammed Himmet Ertürk (GZT Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Milinkovic (GZT Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 40 Sergen Piçinciol (GZT Giresunspor)