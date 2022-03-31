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GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. GZT Giresunspor –Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: GZT GİRESUNSPOR  – DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında  GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maç, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Çotanak Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 13.30'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Murat Tuğberk yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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