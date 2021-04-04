Gzt Giresunspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 28. hafta maçında Gzt Giresunspor, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 28. hafta maçında Gzt Giresunspor, İstanbulspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Gzt Giresunspor ve İstanbulspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Gzt Giresunspor sahasında İstanbulspor ile 03.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Çotanak Spor Kompleksi - Giresun - Giresun Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gzt Giresunspor - İstanbulspor Maç Sonucu ne oldu?
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Gzt Giresunspor İstanbulspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Çotanak Spor Kompleksi - Giresun - Giresun Merkez
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
03.04.2021 16:00
Gzt Giresunspor İstanbulspor Maçının Hakemleri
Direnç Tonusluoğlu(hakem), Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Veli Karakaya(dördüncü Hakem)
Gzt Giresunspor İlk 11
15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 35. Sergen Piçinciol, 77. Hayrullah Bilazer, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 19. Yasin Ozan, 22. Sadi Karaduman, 28. Erol Can Akdağ, 37. Kerem Kalafat, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 85. Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Hüsamettin Tut 86.dk
Oyundan Çıkanlar
Caner Hüseyin Bağ 78.dk, Eren Tozlu 89.dk, Mıchal Jan Nalepa 71.dk
Oyuna Girenler
Erol Can Akdağ 78.dk, Abdou Razack Traore 89.dk, Anthony Chıgaemezu Uzodımma 71.dk
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 27. Valon Ethemı, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj, 90. Mirkan Aydın
Yedekler
34. Boğaçhan Kazmaz, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 9. İbrahim Yılmaz, 14. Emrecan Uzunhan, 33. Levent Ayçiçek, 35. Egehan Gök, 54. Mehmet Uslu, 77. Kağan Miray Bağış, 92. Emir Gökçe
Teknik Sorumlu
Saffet Akbaş
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Patrıck Etoga Atchom 45+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Mirkan Aydın 84.dk, Eduart Rroca 90+3.dk, Krıstal Abazaj 84.dk, Valon Ethemı 68.dk
Oyuna Girenler
İbrahim Yılmaz 84.dk, Eslem Öztürk 90+3.dk, Kağan Miray Bağış 84.dk, Levent Ayçiçek 68.dk
TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|28
|17
|6
|5
|42
|20
|57
|22
|2
|Samsunspor
|28
|15
|9
|4
|44
|26
|54
|18
|3
|Adana Demirspor
|28
|15
|7
|6
|47
|24
|52
|23
|4
|Altay
|27
|16
|2
|9
|52
|29
|50
|23
|5
|Altınordu
|27
|14
|7
|6
|40
|33
|49
|7
|6
|İstanbulspor
|28
|14
|6
|8
|49
|30
|48
|19
|7
|Ankara Keçiörengücü
|28
|13
|7
|8
|34
|20
|46
|14
|8
|Tuzlaspor
|28
|12
|5
|11
|36
|41
|41
|-5
|9
|Bursaspor
|27
|12
|4
|11
|45
|41
|40
|4
|10
|Bandırmaspor
|27
|11
|5
|11
|34
|33
|38
|1
|11
|Ümraniyespor
|27
|10
|7
|10
|32
|35
|37
|-3
|12
|Boluspor
|27
|9
|5
|13
|28
|30
|32
|-2
|13
|Balıkesirspor
|27
|7
|8
|12
|28
|39
|29
|-11
|14
|Adanaspor
|27
|7
|7
|13
|35
|40
|28
|-5
|15
|Menemenspor
|27
|6
|10
|11
|29
|44
|28
|-15
|16
|Akhisarspor
|28
|7
|4
|17
|29
|48
|25
|-19
|17
|Ankaraspor
|28
|4
|7
|17
|22
|47
|19
|-25
|18
|Eskişehirspor
|27
|1
|8
|18
|16
|62
|11
|-46
TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür
|03.04.2021
|Adana Demirspor
|2-0
|Ankara Keçiörengücü
|03.04.2021
|Ankaraspor
|4-2
|Akhisarspor
|03.04.2021
|Giresunspor
|0-0
|İstanbulspor
|03.04.2021
|Tuzlaspor
|0-2
|Samsunspor
|04.04.2021
|Boluspor
|1-1
|Adanaspor
|04.04.2021
|Balıkesirspor
|Bandırmaspor
|04.04.2021
|Menemenspor
|Ümraniyespor
|04.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Akhisarspor
|04.04.2021
|Altınordu
|4-0
|Eskişehirspor
|05.04.2021
|Bursaspor
|Altay