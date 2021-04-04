Gzt Giresunspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 28. hafta maçında Gzt Giresunspor, İstanbulspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Gzt Giresunspor ve İstanbulspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Gzt Giresunspor sahasında İstanbulspor ile 03.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Çotanak Spor Kompleksi - Giresun - Giresun Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gzt Giresunspor - İstanbulspor Maç Sonucu ne oldu? Gzt Giresunspor, İstanbulspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Gzt Giresunspor İstanbulspor Maçının Özeti için Tıklayın Gzt Giresunspor İstanbulspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Çotanak Spor Kompleksi - Giresun - Giresun Merkez

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

03.04.2021 16:00

Gzt Giresunspor İstanbulspor Maçının Hakemleri

Direnç Tonusluoğlu(hakem), Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Veli Karakaya(dördüncü Hakem)

Gzt Giresunspor

Gzt Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 35. Sergen Piçinciol, 77. Hayrullah Bilazer, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 19. Yasin Ozan, 22. Sadi Karaduman, 28. Erol Can Akdağ, 37. Kerem Kalafat, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Hüsamettin Tut 86.dk

Oyundan Çıkanlar

Caner Hüseyin Bağ 78.dk, Eren Tozlu 89.dk, Mıchal Jan Nalepa 71.dk

Oyuna Girenler

Erol Can Akdağ 78.dk, Abdou Razack Traore 89.dk, Anthony Chıgaemezu Uzodımma 71.dk

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 27. Valon Ethemı, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj, 90. Mirkan Aydın

Yedekler

34. Boğaçhan Kazmaz, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 9. İbrahim Yılmaz, 14. Emrecan Uzunhan, 33. Levent Ayçiçek, 35. Egehan Gök, 54. Mehmet Uslu, 77. Kağan Miray Bağış, 92. Emir Gökçe

Teknik Sorumlu

Saffet Akbaş

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Patrıck Etoga Atchom 45+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Mirkan Aydın 84.dk, Eduart Rroca 90+3.dk, Krıstal Abazaj 84.dk, Valon Ethemı 68.dk

Oyuna Girenler

İbrahim Yılmaz 84.dk, Eslem Öztürk 90+3.dk, Kağan Miray Bağış 84.dk, Levent Ayçiçek 68.dk

TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 28 17 6 5 42 20 57 22 2 Samsunspor 28 15 9 4 44 26 54 18 3 Adana Demirspor 28 15 7 6 47 24 52 23 4 Altay 27 16 2 9 52 29 50 23 5 Altınordu 27 14 7 6 40 33 49 7 6 İstanbulspor 28 14 6 8 49 30 48 19 7 Ankara Keçiörengücü 28 13 7 8 34 20 46 14 8 Tuzlaspor 28 12 5 11 36 41 41 -5 9 Bursaspor 27 12 4 11 45 41 40 4 10 Bandırmaspor 27 11 5 11 34 33 38 1 11 Ümraniyespor 27 10 7 10 32 35 37 -3 12 Boluspor 27 9 5 13 28 30 32 -2 13 Balıkesirspor 27 7 8 12 28 39 29 -11 14 Adanaspor 27 7 7 13 35 40 28 -5 15 Menemenspor 27 6 10 11 29 44 28 -15 16 Akhisarspor 28 7 4 17 29 48 25 -19 17 Ankaraspor 28 4 7 17 22 47 19 -25 18 Eskişehirspor 27 1 8 18 16 62 11 -46

TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür