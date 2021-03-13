Gzt Giresunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 26. hafta maçında Gzt Giresunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 26. hafta maçında Gzt Giresunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-1 sona erdi. Gzt Giresunspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 26. hafta maçında Gzt Giresunspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 12.03.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Çotanak Spor Kompleksi - Giresun - Giresun Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gzt Giresunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç Sonucu ne oldu?
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Gzt Giresunspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın
Gzt Giresunspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Çotanak Spor Kompleksi - Giresun - Giresun Merkez
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
12.03.2021 19:00
Gzt Giresunspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri
Koray Gençerler(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Baran Eraslan(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ülker(dördüncü Hakem)
Gzt Giresunspor İlk 11
15. Tolgahan Acar, 77. Hayrullah Bilazer, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 14. Mıchal Jan Nalepa, 28. Erol Can Akdağ, 11. Marko Mılınkovıc, 17. Ibrahıma Balde, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
1. Onurcan Piri, 10. Eren Tozlu, 37. Kerem Kalafat, 85. Fatih Yılmaz, 20. Alperen Aydın, 68. İshak Doğan, 7. Abdou Razack Traore, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 35. Sergen Piçinciol, 19. Yasin Ozan
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Kartlar
Sarı Kart Sadi Karaduman 48.dk, Sarı Kart Mehmet Taş 25.dk
Oyundan Çıkanlar
Sadi Karaduman 83.dk, Hüsamettin Tut 83.dk, Erol Can Akdağ 46.dk, Marko Mılınkovıc 69.dk
Oyuna Girenler
Sergen Piçinciol 83.dk, Kerem Kalafat 83.dk, Abdou Razack Traore 46.dk, Eren Tozlu 69.dk
Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
35. Gökhan Değirmenci, 22. Hakan Bilgiç, 6. Feyyaz Belen, 66. Gökay Güney, 27. Mehmet Yiğit, 88. Taha Yalçıner, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 21. Ruben Rayos Serna, 7. Berat Satılmış, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 17. Doğan Can Davas
Yedekler
1. Kurtuluş Yurt, 3. Abdurrahim Dursun, 10. Mıckael Franck Pote, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 4. Fırat Arıkan, 14. İshak Çakmak, 25. Selçuk Alibaz, 72. Rahmi Anıl Başaran
Teknik Sorumlu
Goller
Doğan Can Davas,22.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Feyyaz Belen 27.dk, Sarı Kart Mehmet Yiğit 66.dk, Sarı Kart Doğan Can Davas 46.dk, Sarı Kart Ruben Rayos Serna 48.dk
Oyundan Çıkanlar
Taha Yalçıner 44.dk, Berat Satılmış 65.dk, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez 75.dk, Ruben Rayos Serna 75.dk
Oyuna Girenler
İshak Çakmak 44.dk, Mıckael Franck Pote 65.dk, Abdurrahim Dursun 75.dk, Selçuk Alibaz 75.dk
TFF 1. Lig 26.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|26
|16
|5
|5
|40
|20
|53
|20
|2
|Samsunspor
|25
|14
|8
|3
|42
|24
|50
|18
|3
|İstanbulspor
|25
|14
|5
|6
|48
|26
|47
|22
|4
|Adana Demirspor
|25
|13
|6
|6
|42
|23
|45
|19
|5
|Altınordu
|25
|13
|6
|6
|38
|32
|45
|6
|6
|Altay
|25
|14
|2
|9
|46
|29
|44
|17
|7
|Tuzlaspor
|25
|12
|5
|8
|34
|35
|41
|-1
|8
|Ankara Keçiörengücü
|25
|11
|7
|7
|31
|17
|40
|14
|9
|Bandırmaspor
|26
|10
|5
|11
|31
|31
|35
|0
|10
|Bursaspor
|25
|10
|4
|11
|39
|40
|34
|-1
|11
|Ümraniyespor
|25
|9
|7
|9
|30
|33
|34
|-3
|12
|Boluspor
|25
|8
|5
|12
|26
|28
|29
|-2
|13
|Adanaspor
|25
|7
|6
|12
|35
|37
|27
|-2
|14
|Menemenspor
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|27
|-12
|15
|Balıkesirspor
|25
|6
|8
|11
|26
|35
|26
|-9
|16
|Akhisarspor
|25
|6
|4
|15
|25
|42
|22
|-17
|17
|Ankaraspor
|25
|3
|7
|15
|16
|40
|16
|-24
|18
|Eskişehirspor
|25
|1
|7
|17
|15
|60
|10
|-45
TFF 1. Lig 26.Hafta Fikstür
|12.03.2021
|Giresunspor
|0-1
|Bandırmaspor
|13.03.2021
|Boluspor
|Akhisarspor
|13.03.2021
|Ankara Keçiörengücü
|Eskişehirspor
|13.03.2021
|Adana Demirspor
|İstanbulspor
|14.03.2021
|Menemenspor
|Adanaspor
|14.03.2021
|Tuzlaspor
|Ümraniyespor
|14.03.2021
|Bursaspor
|Osmanlıspor FK
|14.03.2021
|Balıkesirspor
|Altay
|15.03.2021
|Altınordu
|Samsunspor