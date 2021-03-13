Gzt Giresunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 26. hafta maçında Gzt Giresunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-1 sona erdi. Gzt Giresunspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 26. hafta maçında Gzt Giresunspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 12.03.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Çotanak Spor Kompleksi - Giresun - Giresun Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gzt Giresunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç Sonucu ne oldu? Gzt Giresunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Gzt Giresunspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın Gzt Giresunspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Çotanak Spor Kompleksi - Giresun - Giresun Merkez

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

12.03.2021 19:00

Gzt Giresunspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri

Koray Gençerler(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Baran Eraslan(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ülker(dördüncü Hakem)

Gzt Giresunspor

Gzt Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 77. Hayrullah Bilazer, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 14. Mıchal Jan Nalepa, 28. Erol Can Akdağ, 11. Marko Mılınkovıc, 17. Ibrahıma Balde, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

1. Onurcan Piri, 10. Eren Tozlu, 37. Kerem Kalafat, 85. Fatih Yılmaz, 20. Alperen Aydın, 68. İshak Doğan, 7. Abdou Razack Traore, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 35. Sergen Piçinciol, 19. Yasin Ozan

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Kartlar

Sarı Kart Sadi Karaduman 48.dk, Sarı Kart Mehmet Taş 25.dk

Oyundan Çıkanlar

Sadi Karaduman 83.dk, Hüsamettin Tut 83.dk, Erol Can Akdağ 46.dk, Marko Mılınkovıc 69.dk

Oyuna Girenler

Sergen Piçinciol 83.dk, Kerem Kalafat 83.dk, Abdou Razack Traore 46.dk, Eren Tozlu 69.dk

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 22. Hakan Bilgiç, 6. Feyyaz Belen, 66. Gökay Güney, 27. Mehmet Yiğit, 88. Taha Yalçıner, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 21. Ruben Rayos Serna, 7. Berat Satılmış, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 17. Doğan Can Davas

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 3. Abdurrahim Dursun, 10. Mıckael Franck Pote, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 4. Fırat Arıkan, 14. İshak Çakmak, 25. Selçuk Alibaz, 72. Rahmi Anıl Başaran

Teknik Sorumlu

Goller

Doğan Can Davas,22.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Feyyaz Belen 27.dk, Sarı Kart Mehmet Yiğit 66.dk, Sarı Kart Doğan Can Davas 46.dk, Sarı Kart Ruben Rayos Serna 48.dk

Oyundan Çıkanlar

Taha Yalçıner 44.dk, Berat Satılmış 65.dk, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez 75.dk, Ruben Rayos Serna 75.dk

Oyuna Girenler

İshak Çakmak 44.dk, Mıckael Franck Pote 65.dk, Abdurrahim Dursun 75.dk, Selçuk Alibaz 75.dk

TFF 1. Lig 26.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 26 16 5 5 40 20 53 20 2 Samsunspor 25 14 8 3 42 24 50 18 3 İstanbulspor 25 14 5 6 48 26 47 22 4 Adana Demirspor 25 13 6 6 42 23 45 19 5 Altınordu 25 13 6 6 38 32 45 6 6 Altay 25 14 2 9 46 29 44 17 7 Tuzlaspor 25 12 5 8 34 35 41 -1 8 Ankara Keçiörengücü 25 11 7 7 31 17 40 14 9 Bandırmaspor 26 10 5 11 31 31 35 0 10 Bursaspor 25 10 4 11 39 40 34 -1 11 Ümraniyespor 25 9 7 9 30 33 34 -3 12 Boluspor 25 8 5 12 26 28 29 -2 13 Adanaspor 25 7 6 12 35 37 27 -2 14 Menemenspor 25 6 9 10 29 41 27 -12 15 Balıkesirspor 25 6 8 11 26 35 26 -9 16 Akhisarspor 25 6 4 15 25 42 22 -17 17 Ankaraspor 25 3 7 15 16 40 16 -24 18 Eskişehirspor 25 1 7 17 15 60 10 -45

TFF 1. Lig 26.Hafta Fikstür