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Gzt Giresunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 26. hafta maçında Gzt Giresunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gzt Giresunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 26. hafta maçında Gzt Giresunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-1 sona erdi. Gzt Giresunspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 26. hafta maçında Gzt Giresunspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 12.03.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Çotanak Spor Kompleksi - Giresun - Giresun Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Gzt Giresunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç Sonucu ne oldu?

Gzt Giresunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Gzt Giresunspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Gzt Giresunspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Çotanak Spor Kompleksi - Giresun - Giresun Merkez

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

12.03.2021 19:00

Gzt Giresunspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri

Koray Gençerler(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Baran Eraslan(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ülker(dördüncü Hakem)

GZT GİRESUNSPORGzt Giresunspor

Gzt Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 77. Hayrullah Bilazer, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 14. Mıchal Jan Nalepa, 28. Erol Can Akdağ, 11. Marko Mılınkovıc, 17. Ibrahıma Balde, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

1. Onurcan Piri, 10. Eren Tozlu, 37. Kerem Kalafat, 85. Fatih Yılmaz, 20. Alperen Aydın, 68. İshak Doğan, 7. Abdou Razack Traore, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 35. Sergen Piçinciol, 19. Yasin Ozan

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Kartlar

Sarı Kart Sadi Karaduman 48.dk, Sarı Kart Mehmet Taş 25.dk

Oyundan Çıkanlar

Sadi Karaduman 83.dk, Hüsamettin Tut 83.dk, Erol Can Akdağ 46.dk, Marko Mılınkovıc 69.dk

Oyuna Girenler

Sergen Piçinciol 83.dk, Kerem Kalafat 83.dk, Abdou Razack Traore 46.dk, Eren Tozlu 69.dk

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 22. Hakan Bilgiç, 6. Feyyaz Belen, 66. Gökay Güney, 27. Mehmet Yiğit, 88. Taha Yalçıner, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 21. Ruben Rayos Serna, 7. Berat Satılmış, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 17. Doğan Can Davas

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 3. Abdurrahim Dursun, 10. Mıckael Franck Pote, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 4. Fırat Arıkan, 14. İshak Çakmak, 25. Selçuk Alibaz, 72. Rahmi Anıl Başaran

Teknik Sorumlu

Goller

Doğan Can Davas,22.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Feyyaz Belen 27.dk, Sarı Kart Mehmet Yiğit 66.dk, Sarı Kart Doğan Can Davas 46.dk, Sarı Kart Ruben Rayos Serna 48.dk

Oyundan Çıkanlar

Taha Yalçıner 44.dk, Berat Satılmış 65.dk, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez 75.dk, Ruben Rayos Serna 75.dk

Oyuna Girenler

İshak Çakmak 44.dk, Mıckael Franck Pote 65.dk, Abdurrahim Dursun 75.dk, Selçuk Alibaz 75.dk

TFF 1. Lig 26.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor26165540205320
2Samsunspor25148342245018
3İstanbulspor25145648264722
4Adana Demirspor25136642234519
5Altınordu2513663832456
6Altay25142946294417
7Tuzlaspor251258343541-1
8Ankara Keçiörengücü25117731174014
9Bandırmaspor26105113131350
10Bursaspor2510411394034-1
11Ümraniyespor25979303334-3
12Boluspor258512262829-2
13Adanaspor257612353727-2
14Menemenspor256910294127-12
15Balıkesirspor256811263526-9
16Akhisarspor256415254222-17
17Ankaraspor253715164016-24
18Eskişehirspor251717156010-45

TFF 1. Lig 26.Hafta Fikstür

12.03.2021Giresunspor0-1Bandırmaspor
13.03.2021Boluspor Akhisarspor
13.03.2021Ankara Keçiörengücü Eskişehirspor
13.03.2021Adana Demirspor İstanbulspor
14.03.2021Menemenspor Adanaspor
14.03.2021Tuzlaspor Ümraniyespor
14.03.2021Bursaspor Osmanlıspor FK
14.03.2021Balıkesirspor Altay
15.03.2021Altınordu Samsunspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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