Koronavirüs salgının çıktığı Çin'de bu kez kuş gribinin H10N3 türüne rastlandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada söz konusu hastanın 28 Nisan'da ateş ve diğer belirtileri gösterdikten sonra hastaneye yatırıldığı bildirildi. Hastaya, 28 Mayıs'ta H10N3 kuş gribi virüsüne yakalandığı teşhisi konuldu. Ancak virüsün nasıl bulaştığına dair ayrıntı verilmedi. Bunun üzerine H10N3 virüsü nedir? H10N3 virüsü insanlara bulaşır mı? Belirtileri neler? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

H10N3 VİRÜSÜ NEDİR?

H10N3 virüsü 1979 yılında Hong Kong'da ve 2011'de Tayland'da bir canlı kuş pazarında izole edildi. Bununla birlikte, memelilerde H10N3 virüslerine bağlı patojenite büyük ölçüde belirsizliğini koruyor. H10 alt tipi influenza virüsleri, 50 yılı aşkın bir süredir dünya çapındaki coğrafi bölgelerdeki çeşitli su kuşu türlerinde izole edilmiştir. Virüsler, kuş reseptörüne bağlanmaya devam eder, ancak bazı suşlar, hemaglutinin bölünme bölgesinde çok sayıda temel amino asitten yoksun olsalar bile, tavuklar için oldukça patojeniktir.

H10N3 VİRÜSÜ İNSANLARA BULAŞIR MI?

H10 virüsleri bazen insanları enfekte eder. Ayrıca Çin'den yapılan açıklamada virüsün bir insana bulaştığı açıklanmıştı.

H10N3 VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre H10N3 virüsü bulaşan kişide ateş ve belirtilmeyen belirtiler görüldü.