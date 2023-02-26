Haashim Domingo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haashim Domingo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haashim Domingo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haashim Domingo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haashim Domingo 13 Ağustos 1995 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haashim Domingo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football First yapmaktadır. Haashim Domingo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 26 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Haashim Domingo'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Haashim Domingo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haashim Domingo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Haashim Domingo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haashim Domingo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2015 yılında Guimarães B

15 Mart 2016 yılında Raufoss

30 Haziran 2016 yılında Guimarães B

2 Ağustos 2018 yılında Bidvest Wits FC

26 Eylül 2020 yılında Sundowns

Haashim Domingo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haashim Domingo şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Haashim Domingo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U20 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.