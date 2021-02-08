Hababam Sınıfı, kapılarını EBA TV'ye açtı!

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV'nin video kayıtlarının çekimleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından stüdyo haline getirilmiş 13 farklı mekanda yapılıyor. Stüdyolardan en renklisi ise , Hababam Sınıfı filmlerinin okul binası Adile Sultan Kasrı oldu. Çekimlere katılan öğretmenler bulundukları durumdan bir hayli memnun.

Hürriyet'in haberine göre genç öğretmenler duygularını şöyle anlatıyor:

''SANKİ ALT KATTA HABABAM DERS YAPIYOR''

Yasemin Başlantı (Sınıf Öğretmeni-Sunucu):

”Hababam Sınıfı filmleriyle büyüdüm. Sanki alt katta onlar ders yapıyormuş gibi hissediyorum. Birazdan teneffüs olacak, Hababam Sınıfı ön bahçede top oynayacak, Mahmut Hoca onlara kızacak gibi bir his oluşuyor. Ben EBA ilkokulun ilk ders anlatan öğretmeniyim. Bana anlat dediler ve ben kendimi denizin ortasında yapayalnız kalmış gibi hissettim. Hiç çocuk yoktu. Karşımda bir kamera, kırmızı bir ışık ve soğuk bir ortam… Ne yapacağımı şaşırmıştım başlarda. Ama sonra öğrencilerden videolar gelmeye başladı. Ben onları görünce öğrencilerin orada olduğunu daha iyi hissettim.”

''ARTIK BİNLERCE ÇOCUĞUM VAR''

Zeliha Taşdemir (Sınıf Öğretmeni-Sunucu):

“Beyoğlu Muallim Cevdet İlkokulu’ndan sınıf öğretmeniyim. Meslekte 14’üncü yılım. Hiçbirimizin ekran deneyimi yoktu. Ancak birçok şey öğrendik. Öğrencilerimizi de çok özledik. Sınıfım 35 kişi ama şu an binlerce çocuğum var.”

''TÜYLERİM HEP DİKEN DİKEN OLUYOR DÜŞÜNDÜKÇE''

Gonca Kiriş (Sınıf Öğretmeni-Sunucu):

“Buranın çok farklı bir atmosferi var. Tüylerim hep diken diken oluyor eskileri düşündükçe. O filmden kareler gözümde canlanıyor. Üst kata çıkınca Mahmut Hoca, merdivenleri görünce Hafize Ana’nın zil çalması geliyor aklımıza. “

MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KURGUCU OLMA HİKAYESİ

EBA TV için öğretmenler sadece ders anlatmakla kalmadı, video editörü, yönetmen ve kameraman da oldu. Müzik öğretmeni Kubilay Samat nasıl kurgucu olduğunu şöyle anlattı: “Buraya davet edildiğimde hemen geldim ve bir şeyin ucundan tutmak istedim. Ne yapacağımı sorduğumda kurgucusun dediler. Hiç anlamadığımı söyledim. ‘Bir kurgucu hocamız var o sana gösterecek’ dediler. Onun yardımıyla ve internetten izlediğim videolarla kendimi geliştirdim. Bu durum bana yeni bir meslek de kazandırmış oldu.”

Kameramanlık yapan Radyo-Televizyon Öğretmeni Mehmet Turan ise “Çoğu öğretmenimiz gönüllü çalışıyor. Görüntülerin düzgün kaydedilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hocalarımız çok disiplinli çalışıyorlar” dedi.

''ŞU AN ONAY AŞAMASINDA''

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası içerisinde bir zamanlar radyo stüdyosu ve çeşitli çekimler için kullanılan bölüm artık EBA TV müzik derslerinin stüdyosu haline gelmiş. Farklı okullardan gelen 14 öğretmen adeta küçük bir televizyon kanalı yönetiyor. Sunucusundan kameramanına, editöründen kurgucusuna kadar hepsi öğretmenlerden oluşan ekip bir yandan ders içeriği üretip diğer yandan da yeni şarkı ve bestelerle müziğe ve müfredata katkı sağlıyorlar. EBA’nın müzik eksiğinin de tamamlandığını anlatan müzik öğretmeni Zeynep Çakıt, “Müzik dersiyle ilgili içerik oldukça azdı. Bu da çok büyük bir eksiklikti aslında. Müfredat üzerinden ilerledik. Çekimlerimiz tamamlandı. Onay aşamasında şu an. Bu çekimler EBA’da müzik videosu kütüphanesi olarak yer alacak” dedi.

HER DALDA EĞİTİM

EBA TV’de görevli öğretmenler çekim öncesi Prof. Dr. Tolga Erdoğan’dan drama ve oyun, Kaan Songun’dan ses ve nefes, Açelya Akkoyun, Tamer Karadağlı ve Şoray Uzun’dan kamera önü oyunculuk, Suzan Kardeş’ten ise saç ve makyaj eğitimi aldı.