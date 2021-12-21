Habbe ne demek, TDK'ya göre Habbe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Habbe ne demek? Habbe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi habbe kelimesi. Peki habbe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre habbe nedir, habbe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HABBE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Habbe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Habbe kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre habbe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tahıl tanesi, evin

- Su kabarcığı

- Orta oyunundaki tiplerin `yemek yeme` anlamında kullandığı söz



HABBE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ateşoğlu, bir yandan da gözlerini deniz yüzüne gelen ve yüzde suyu fokurdatan hava habbelerinden ayırmıyordu.



HABBE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- habbesi kalmadı (veya yok)

- habbeyi kubbe yapmak

