Haber 24 sunucusu Erkan Kol kimdir, nereli ve kaç yaşında, evli mi bekar mı, boyu kaç? soruları izleyenler tarafından merak ediliyor. Haber 24 sunucusu Erkan Kol hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Erkan Kol Biyografisi...



Haber 24 sunucusu Erkan Kol Kimdir? Nereli, kaç Yaşında? Erkan Kol Biyografisi

1991 doğumlu olan Erkan Kol, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü’nden 2014 yılında mezun olmuştur. Erkan Kol, 2014 yılında Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde Spikerlik-Sunuculuk eğitimi almıştır.



2015 tarihinde Ulusal Kanal’da spiker olarak başlayan Erkan Kol, bu kanal bünyesinde 2 yıl çalıştıktan sonra Ekim 2018’den itibaren Kanal 24’te spiker olarak çalışmaya devam etmektedir.

​​​​​​​

Erkan Kol hakkında merak edilen aslen nereli, boyu kaç, evli mi bekar mı gibi soruların yanıtlarına ulaşılamamaktadır.