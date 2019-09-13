Haber alınamayan İrem, evinde ölü bulundu

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan İrem Ayrancı'nın (30), polis ve sağlık ekiplerince çilingirle girilen evinde cansız bedeni bulundu.

Olay, Tepebaşı'na bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Manyas Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katında yaşayan İrem Ayrancı'dan bir süredir haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı çilingire açtırarak, eve giren ekipler, Ayrancı'yı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayrancı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrancı'nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İrem Ayrancı'nın ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

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DHA