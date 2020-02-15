Haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

UŞAK'ta, kendisinden haber alınamayan Tarkan Şenses (42), evinde ölü bulundu. Şenses'in ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Kalp ve tansiyon hastası olan Tarkan Şenses'ten 4 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis, Şenses'in Özdemir Mahallesi'ndeki evine geldi. İçeri girdiğinde ise Tarkan Şenses'in cansız bedenini buldu. Şenses'in ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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Kaynak: DHA