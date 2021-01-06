TR 24 adıyla yayın hayatına başlayan kanal ardından ismini Haber Global şeklinde değiştirmesi ve hemen ardından yaptığı sunucu transferleri ile gündemi meşgul etmişti. Bu yaşanan gelişmeler sonucu vatandaş tarafından merak edilen kanal araştırılmaya başlandı. Peki Haber Global Kimin kanalı, sahibi kim? Haber global ne zaman kuruldu? Yayın politikası nedir? Frekansı ne? Detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

HABER GLOBAL NE ZAMAN KURULDU?

Azerbaycanlı Global Medya Grup firması tarafından kurulan Haber Global, 24 Eylül 2018 tarihinde yayın hayatına başlayan haber kanalıdır. İlk ismi TR 24 olan kanal belli bir sürenin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan aldığı izin doğrultusunda Haber Global olarak yoluna devam etti.

HABER GLOBAL KİMİN KANALI, SAHİBİ KİM?

Global Medya Grup Prodüksiyon Televizyon Yayıncılık A.Ş. çatısı altında bulunan kanal Azerbaycan'ın önde gelen medya kuruluşlarından birinin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin olarak yayın hayatına başladı. Haber Global'ın sahibi ise Azeri iş insanı olan Elnur Abdullayev'dir.

Kanalın Genel Müdürlüğü’nü ise televizyon ve dijital yayıncılık kapsamında yeterli tecrübeye sahip isim olan Mammad Gulmammadov olarak belirlendi.

16 Şubat 1986 doğumlu Azeri kökenli iş insanıdır. Aynı zamanda Haber Global kanalının sahibidir.

Elnur Abdullayev'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Haber Global kanalının sahibi Elnur Abdullayev kimdir? Nereli ? Kaç yaşında?

HABER GLOBAL'İN YAYIN POLİTİKASI NEDİR?

Kanal yayın hayatına başlarken aldığı isim ve yaptığı programlar doğrultusunda tarafsızlık ilkesini benimsediklerini dile getirmişlerdi. Ancak ilerleyen zamanda biraz daha hükümete yakın haberler yaptığı gözlemlenmektedir. Özellikle bünyesinde yer alan kimi sunuculardan dolayı bu tez öne sürülmektedir.

HABER GLOBAL'İN FREKANSI NE?

Platform Kanal

Digiturk 47. Kanal

D-Smart 42. Kanal

Tivibu 46. Kanal

Kablo TV (HD) 71. Kanal

Kablo TV (SD) 910. Kanal

TV+ 46. Kanal

Türksat 3A (HD): 12685 MHz

Symbol Rate : 27500

Fec : 2/3

Pol : H (Yatay)

Türksat 4A (SD): 12379 MHz

Symbol Rate : 27500

Fec : 3/4

Pol : V (Dikey)

Türkiye'nin yeni haber kanalı Haber Global 24 Eylül'den itibaren yayında! pic.twitter.com/3aD0PWr9KS — Haber Global (@HaberGlobal) September 20, 2018

HABER GLOBAL'DE YER ALAN GÜNCEL PROGRAM LİSTESİ

Türkiye'nin yeni kanalı Haber Global'ın kadrosuna şu isimler yer alıyor: Erhan Ertürk, Gülay Özdem, Senem Toluay Ilgaz, İnan Demirel, Sorel Dağıstanlı, Faruk Demirel, Ceren Akdağ, Seda Selek, Temel Okaygün, Başak Çubukçu Jülide Ateş ve Ela Sezen gibi önemli isimler katılmıştı.

*A'dan Z'ye Sağlık

*Artı Eksi

*Az Önce Konuştum

*Başka Şeyler

*Benim Şehrim

*Jülide Ateş ile 40

*Kayıt Altında

*Kontra

*Müzakere

*Neden?