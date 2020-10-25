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Haber Global Spor Müdürü Onur Tuğrul'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye'de 2018 yılında yayın hayatına başlayan Haber Global kanalının spor müdürü Onur Tuğrul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Global Spor Müdürü Onur Tuğrul'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Haber Global Spor Müdürü ve Kontra programının sunucusu olan Onur Tuğrul koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Tuğrul, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Birkaç gündür evde tedavi halindeyim. Genel olarak iyiyim." ifadelerini kullandı. 

ONUR TUĞRUL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? 

1987 yılının Mayıs'ında İstanbul'da doğdu. Liseyi o zamanki adıyla Maltepe Anadolu Lisesi'nde, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.

Üniversite yıllarında bir blog açarak NTV'de çalışmaya başladı. NTV Spor'un kurumsal iletişiminde, sponsorluk ilişkilerinde, sosyal medya yönetiminde, basınla ilişkilerinde çalıştı. Muhabirlik, editörlük, sunuculuk yaptı. Kısacası bir haber kanalının tüm aşamalarında tecrübe kazanma fırsatı buldu. Gündem Net ve Futbol Aktüel programlarını hazırlayıp sundu.

Onur Tuğrul İngilizce ve Portekizce bilmektedir.

Ayrıca üniversite döneminden itibaren müzikle de uğraştı. Asit grubunda bas gitar, The Buzzer Beaters grubunda elektro gitar çaldı. Müzik ve kitaplar hala en büyük tutkuları arasında yer alıyor.

Mayıs 2018'den beri Haber Global'de Spor Müdürü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda, pazar 23:00'te sporla ilgili son gelişmeleri ve transfer haberlerini daimi konukları ile yorumladığı Kontra programını hazırlayıp, sunuyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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