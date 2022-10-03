Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı Tanımı;

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Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı Maaşları

Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7422.09

Meslek Adı :

Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Haberleşme Tesisatı Bakım ve Onarımcısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, binalarda haberleşme tesisatını projeye uygun olarak döşeme, tesisatın montaj, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Haberleşme Tesisatı Bakım ve Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Yer keşfi yapmak, montaj krokisi çizmek, proje ve şemaları incelemek,

b) Haberleşme cihaz ve malzemelerini ve takım çantasını hazırlamak,

c) Kabini yerine monte etmek ve sistem kartlarını kabine yerleştirmek,

d) Kablo kanalı ve dahili tesisat döşemek, kablo uçlarını santrala bağlamak,

e) Santralin gövdesini topraklamak ve hatta yıldırım koruyucu bağlamak,

f) Santrala operatör telefonu, telefon, fax, modem vb. birimleri bağlamak,

g) Santrala akü bağlamak, enerji vermek, test etmek ve sistemi programlamak,

h) Santral kartlarını temizlemek ve akü bakımı yapmak,

i) Santralin çalışma voltajlarını ölçmek, bağlantı elemanlarını kontrol etmek,

j) Santralin abone çıkışlarını, telefon makinesini kontrol etmek ve devre takibi yapmak,

k) Sigortaların iletkenliğini, kondansatörlerin kapasitesini, devre elemanlarının direnç, akım ve gerilimini, devrenin frekansını, akımın dalga karakteristiğini ölçmek,

l) Elektronik devre elemanlarını, sistem kartlarını, telefonun köken/spiral kordonunu, mikrofon/kulaklık kapsülünü, tuş takımını, zilini, çatalaltı kontağını, ana kartını ve mekanik devre elemanlarını değiştirmek,

m) Devre elemanlarının frekans ve kontak ayarını yapmak,

n) Program hatalarını düzeltmek,

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