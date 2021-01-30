Habertürk canlı yayında ortalık karıştı! Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan canlı yayından kovuldu

HaberTürk'te yayınlanan 'Enine Boyuna' programında adının geçtiğini söyleyen Hilal Kaplan, "Cevap hakkımı kullanmak istiyorum" diyerek sosyal medya hesabından tweet attı. Tweet'in ardından programa bağlanan Kaplan'ın söyledikleri ile canlı yayın karıştı.

YAYINA BAĞLANAN KAPLAN ŞUNLARI SÖYLEDİ

Yayına bağlanan Hilal Kaplan," Adımın geçtiğini öğrendim. 1 saattir bekliyorum. Öncelikle burada bir mizansen var. Habertürk’te genelde bu oluyor zaten. Bazı isimler anılıyor, onlara itibar suikastı yapılıyor, ondan sonra yola devam ediliyor. Ben bu mizansenin perdesini indireceğim. Bakın insanlara bazı şeylerde insanların ismini anmadan önce, önce kendinize bir bakacaksınız." dedi.

"ÖCALAN'LA BEYRUTTA FATİH ALTAYLI'YI RÖPORTAJA GÖTÜREN SİZSİNİZ"

Hülya Hökenek'i hedef alan Hilal Kaplan şunları söyledi:

" Hülya Hökenek, siz, Öcalan’la Beyrut’ta Fatih Altaylı’yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz. Sanıyorum Fatih Altaylı’yla bağlantınız nedeniyle de şu an Habertürk’tesiniz. Bunun üzerinden de halen daha programlarınızda, bu geçmişinizi görmeden insanları… Bu röportajla ne kadar gurur duyduğunuzu söylediğiniz röportajlarınız da var. Siz böyle birisiniz."

Cevap hakkımı kullandırmadılar. Daha çook anlatacaklarım var!



YouTube kanalımda cevap vereceğim. Beklemede kalın. Ayrıca yasal haklarımı da sonuna dek kullanacağım.



Bilinsin: Bu sayfa kapanmadı! https://t.co/NOotz4slTW — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) January 29, 2021

İSMAİL SAYMAZ'IN FETÖYE DESTEK ÇIKAN TWEETLERİ VAR

İsmail Saymaz'ı hedef alan Hilal Kaplan şunları kaydetti:

"İkincisi, İsmail Saymaz. İsmail Saymaz’ın FETÖ konusunda, PKK konusunda, hatta kapatılan PKK kanalında söylediği sözleri var. Mesela hendek terörüyle devlet mücadele ederken sadece devleti suçlayan ve şöyle diyen, ‘Türkler ile Kürtlerin arasına devlet çukur açmıştır’ diyen sözleri var. Ya da biz kelle koltukta FETÖ ile 17-25 Aralık sonrası mücadele ederken mesela 2015’te “Cemaatin bankasına el koy, cemaat yasal hakkını kullanıp yargıda itiraz edince kaos çıkarıyor de” gibi böyle tweetleri var; “Ekrem Dumanlı’nın silahlı örgüt kurmak ve yönetmek iddiasıyla suçlanmasının itibar edilecek bir yanı yok. Samanyolu grubunun uydudan çıkarılması anti-demokratik, Kanaltürk kanalına yapılan müdahale Ortaçağ zorbalığıdır, halkın haber alma hakkının katlidir, utanç verici. Bylock meselesinde biliyorsunuz, Amerika’ya gitti, ne idüğü belirsiz FETÖ’cüyle görüştü, Bylock’u aklama çalışmaları var. Daha sayabilirim, çoğaltabilirim"

"YAPTIĞINIZ İTİBR SUİKASTI"

Hilal Kaplan'ı yayından alan sunucu Hülya Hökenek, "Yaptığınız gazetecilik değil, itibar suikastı. Kişileri ve kurumu hedef alarak itibar suikastı yapıyorsunuz. Hilal Hanım, siz cevap hakkı sınırlarını aştınız. Size çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"POŞU BAĞLAYIP, ASKER POSTALI GİYMİŞ BİR KADIN"

Gazeteci İsmail Saymaz, Kaplan'a tepki göstererek "Hilal Kaplan çözüm sürecinde poşu bağlayıp, süreç bitince asker postalı giymiş bir kadın. Hilal Kaplan, Taraf gazetesinin tetikçisidir. Ben bu stüdyolarda cemaatçilerin yüzüne konuşurken gıkını çıkaramıyordu. Ben İlhan Cihaner'i, Hanefi Avcı'yı yazdığımda cemaatin bulunduğu gazeteden bana ateş ediyordu. Hilal Kaplan kim olabilir? Kaplan, Fethullah Gülen için şiir yazmış bir kadın. Şimdi utanmadan o geçmişini sileceğini zannediyor. PKK'yla ilgili övgü dolu tweet'leri Twitter'da cirit atıyor" dedi.