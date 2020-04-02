Habertürk canlı yayınında ortalık karıştı! Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti

Koronavirüs nedeniyle gündemin yoğun olduğu günlerde Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı Programı'nda gerginliğe sebep olan bir olay yaşandı. Programa konuk olarak bağlanan California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün kesilmesine tepki olarak canlı yayını terk etti.

Prof. Dr. Çilingiroğlu yayını terk ettiği sırada, "'Türkiye ile senin alakan yok. Amerika'dan konuşuyorsun' diye bir şey söylenmez" dedi.

HEM BAĞIRDI HEM DE YAYINI TERK ETTİ

Programda koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeleri anlatmak için bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün sürekli kesildiğini söyleyerek, hem bağırdı hem de yayını terk etti.

ELİNDEKİ KALEMİ MASAYA FIRLATTI

Çilingiroğlu, stüdyodaki doktorlara da sert eleştirilerde bulunarak yayını terk edince Didem Arslan Yılmaz, "Allahım yarabbim ya" diyerek elinde kalemi masaya fırlattı.