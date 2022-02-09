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Habertürk Çetiner Çetin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Çetiner Çetin'in biyografisi

Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in biyografisi merak ediliyor. Bu bağlamda, Çetiner Çetin kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı haberimizde. İşte Çetiner Çetin'in biyografisi ve hayatı...

Habertürk Çetiner Çetin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Çetiner Çetin'in biyografisi

Sınır hattı ve sınır dışında birçok yayına çıkan Habertürk bünyesinde gazeteciliğe devam eden Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelişmeleri aktarıyor. Peki Habertürk Çetiner Çetin kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Çetiner Çetin'in biyografisi...

Habertürk Çetiner Çetin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Çetiner Çetin'in biyografisi

ÇETİNER ÇETİN KİMDİR?KAÇ YAŞINDA? NERELİ? ÇETİNER ÇETİN BİYOGRAFİSİ

Çetiner Çetin, 1977 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dünyaya geldi. 45 yaşındaki gazeteci Çetiner Çetin,  Ankara Üniversitesi'nde mezun olmuştur. Habertürk'te  Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü olarak görev yapan Çetiner Çetin, geçmişte NTV ve Yeni Şafak Gazetesi  bünyesinde çalıştı. 

Yaşantısını Ankara’da sürdüren Çetiner Çetin özellikle Habertürk resmi internet sitesinde Amerika’nın Suriye' deki Kırmızı Çizgisi, Fırat başlıklı yazısı ile uzun süre gündemde kalmıştır.

Çetiner Çetin, dış politika, Suriye, Irak, Afganistan, Libya konularında genellikle yorumlarına başvurulan isimler arasında yer alıyor. 

Çetin, özellikle de Doğu ve Güneydoğu'daki gelişmeler ile Suriye savaşı sürecinde gündeme en çok gelen isimler arasındaydı. Son olarak Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Kiev'den gelişmeleri aktarmıştır. 

 

Habertürk Çetiner Çetin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Çetiner Çetin'in biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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