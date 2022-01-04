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Habertürk Nasuhi Güngör kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Nasuhi Güngör'ün biyografisi...

Habertürk ekranlarında sık sık izleyiciyle buluşan Nasuhi Güngör hakkında "Habertürk Nasuhi Güngör kimdir? Nereli, kaç yaşında? soru başlıkları merak edilid. İşte, Nasuhi Güngör'ün biyografisi...

Habertürk Nasuhi Güngör kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Nasuhi Güngör'ün biyografisi...

Habertürk Nasuhi Güngör kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları vatandaşın gündeminde. Habertürk ekranlarında sık sık seyirciye kendini hatırlatan yorumcu Nasuhi Güngör'ün, açıklamaları ve tavsiyelerinin ardından kim olduğu da merak ediliyor. Peki, Habertürk Nasuhi Güngör kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Nasuhi Güngör'ün biyografisi... 

Habertürk Nasuhi Güngör kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Nasuhi Güngör'ün biyografisi...

HABERTÜRK NASUHİ GÜNGÖR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, NASUHİ GÜNGÖR'ÜN BİYOGRAFİSİ...

Nasuhi Güngör, 1968 yılında Kırşehir'in Mucur ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamlayan Güngör, 1986 yılında uzun süre Zaman gazetesinde muhabir, çeşitli gazete ve dergilerde editör olarak çalıştı.

1995’ten itibaren yedi yıl boyunca Yeni Şafak gazetesinde haber müdürlüğü, köşe yazarlığı ve muhabirlik yaptı. Daha sonra çalışmalarını TRT Haber Dairesi başkanı olarak sürdürdü.

2016 yılında bu görevinden ayrılarak Star gazetesinde köşe yazıları yazdı. 22 Nisan 2016 tarihinde yazılarına son verdi.

ESERLERİ

İpin Ucundakiler Nesim Malki, Cavit Çağlar, Erol Evcil (2001), Yenilikçi Hareket Yeni Dünya Düzeni Ekseninde Bir Değerlendirme (2001), Yenilikçi Hareket (2005), Savaşa Beş Kala (2006).

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