Habertürk'ün sevilen programlarından olan Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem bugün ekranlara gelmedi. Geçtiğimiz hafta olan programın bu hafta olmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki Habertürk Para Gündem bugün neden yok? Yayından mı kaldırıldı? İşte detaylar...

HABERTÜRK PARA GÜNDEM BUGÜN NEDEN YOK? YAYINDAN MI KALDIRILDI?

Habertürk'te saat 09.00'da ekranlara gelen Para Gündem programı 30 Kasım Pazartesi günün yayın akışında yer almadı. Programın neden yayın akışında olmadığı bilinmiyor. Ayrıca programın sunucusu Ebru Baki konuya ilişkin olarak bir açıklamada bulunmadı.

EBRU BAKİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ebru Baki 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite döneminde Hürriyet Gazetesi'nde ekonomi servisinde staj yaptı. Lise hayatında eğitim amacıyla başvurduğu programlar aracılığıyla yurt dışında bulundu ve çeşitli burslardan faydalandı. İletişim Fakültesi'nden sonra Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'ne devam etti. Hürriyet Gazetesi'nde stajyerlikten muhabirliğe uzanan 7 yıllık bir dönem geçirdi. Bilişimden, iş dünyası ve tüketici haberleri ile ilgili çeşitli ödüller kazandı.

Hürriyet'ten sonra televizyon macerası başladı. CNN TÜRK'te ekonomi haberlerini sunmaya başladı. CNN TÜRK'te Parametre ve Ebru ile Pazarlık programlarını sundu.

Ebru Baki, hafta içi her gün Habertürk TV'de ekrana gelen Para Gündem programıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

