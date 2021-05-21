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Habertürk Para Gündem neden yok, yayından kaldırıldı mı 21 Mayıs 2021 ? Ebru Baki neden yok, kovuldu mu?

Habertürk ekranlarında yayımlanan Para Gündem programının kanalda olmadığını gören izleyiciler programın sunucusu Ebru Baki'nin döneceği söylenen günden bu yana ekranlara dönmemesi üzerine Habertürk Para Gündem neden yok, yayından kaldırıldı mı 21 Mayıs 2021 ? Ebru Baki neden yok, kovuldu mu? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Detaylar haberimizde...

Habertürk Para Gündem neden yok, yayından kaldırıldı mı 21 Mayıs 2021 ? Ebru Baki neden yok, kovuldu mu?

Habertürk TV'de hafta içi her gün saat 09.00'de Ebru Baki'nin sunumuyla ekranlara gelen Para Gündem programının bugün de  ekranlara gelmemesi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bunun üzerine Habertürk Para Gündem neden yok, yayından kaldırıldı mı 21 Mayıs 2021 ? Ebru Baki neden yok, kovuldu mu? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

HABERTÜRK PARA GÜNDEM NEDEN YOK, YAYINDAN KALDIRILDI MI 21 MAYIS 2021 ?

Habertürk TV'de Para Gündem programı yayın akışında yer almıyor. Meltem Acet'in sunumuyla Haber Bülteni ekranlara geldi. Para Gündem programının neden yayınlanmadığına ilişkin olarak Acet bir açıklama yapmadı. Ancak programın ilerleyen günlerde yeniden yayınlanması bekleniyor. 

EBRU BAKİ NEDEN YOK, KOVULDU MU?

17 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Ebru Baki ekranlara çıkmıyor. Ebru Baki geçtiğimiz günlerde izine ayrılmıştı. Öte yandan Baki'nin Perşembe günü ekranlarda olacağı ifade edilmesine rağmen ekranlara çıkmadı. Baki, Habertürk'ten ayrıldığına dair bir açıklamada da bulunmadı.

Haber: Tayfun Altuntaş

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