Habertürk TV'de canlı olarak ekrana gelen 'Para Gündem' programının yayın akışında olmadığı görüldü. 'Para Gündem' programının neden ekrana gelmediği merak edildi. Peki Habertürk Para Gündem programı neden yok? | Habertürk Para gündem yayından kaldırıldı mı 6 Mayıs 2021 Perşembe ? Ayrıntılar haberimizde...

HABERTÜRK PARA GÜNDEM PROGRAMI NEDEN YOK?

Gazeteciler'de yer alan habere göre Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildi. Program HaberTürk TV'nin yayın akışında yer almıyor.

HABERTÜRK PARA GÜNDEM YAYINDAN KALDIRILDI MI 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE?

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildiği öğrenildi. Yayınlarda Milliyetçi Hareket Partisi ve partinin kurumsal yapısına ilişkin sert ifadeler kullanan Aydemir, Twitter'da trend topic oldu.

Gazeteciler'de yer alan habere göre Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildi.

Bu sabah Habertürk Televizyonunda ekrana gelen Ebru Baki’nin sunduğu Para Gündem programında konuşan Bülent Aydemir şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar.

Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum.”

Para-Gündem programını birlikte sunduğu Ebru Baki’ye sahip çıkan Bülent Aydemir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin özür dilemesi gerektiğini ifade etmişti.

Programın ardından Bülent Aydemir ile yolların ayrıldığı iddia edilirken HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un istifa ettiği de öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımı

Aydemir'in konuşması sonrası Milliyetçi Hareket partisi genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabında "Habertürk izlemiyorum" paylaşımı yaptı.

PARA GÜNDEM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

HaberTürk TV'den Para Gündem programına ilişkin resmi açıklama yapıldığından haberimizde yer verilecektir...

HABERTÜRK TV YAYIN AKIŞI 6 MAYIS PERŞEMBE

HaberTürk TV'nin 6 Mayıs Perşembe günü yayın akışı şu şekildedir:

06.00 Gün Başlıyor

06.57 Hava Durumu

07.00 Gün Başlıyor

07.57 Hava Durumu

08.00 Gün Başlıyor

08.57 Hava Durumu

09.00 Haber Bülteni

09.57 Hava Durumu

10.00 Haber Bülteni

10.57 Hava Durumu

11.00 Haber Bülteni

11.57 Hava Durumu

12.00 Gün Ortası

12.57 Hava Durumu

13.00 Gün Ortası

13.45 Spor Bülteni

13.57 Hava Durumu

14.00 HaberTürk Manşet

14.57 Hava Durumu

15.00 Habertürk Manşet

BÜLENT AYDEMİR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu Bülent Aydemir, iş hayatına ilk olarak İhlas Haber Ajansı'nda başlamıştır.

Bülent Aydemir hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Bülent Aydemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

KÜRŞAD OĞUZ KİMDİR?

Kürşad Oğuz, Habertürk TV Genel Yayın Koordinatörü görevine devam ederken geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Genel yayın yönetmeni oldu.

Kürşad Oğuz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Kürşad Oğuz kimdir? | Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa mı etti?