Habertürk Para Gündem programı neden yok? | Habertürk Para gündem yayından kaldırıldı mı 6 Mayıs 2021 Perşembe ?
Habertürk TV'de ekrana gelen 'Para Gündem' programının yayın akışında yok. 'Para Gündem' programının neden ekrana gelmediği merak konusu oldu. Peki Habertürk Para Gündem programı neden yok? | Habertürk Para gündem yayından kaldırıldı mı 6 Mayıs 2021 Perşembe ?| Hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? 6 Mayıs Perşembe Detaylar haberimizde...
Habertürk TV'de canlı olarak ekrana gelen 'Para Gündem' programının yayın akışında olmadığı görüldü. 'Para Gündem' programının neden ekrana gelmediği merak edildi. Peki Habertürk Para Gündem programı neden yok? | Habertürk Para gündem yayından kaldırıldı mı 6 Mayıs 2021 Perşembe ? Ayrıntılar haberimizde...
HABERTÜRK PARA GÜNDEM PROGRAMI NEDEN YOK?
Gazeteciler'de yer alan habere göre Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildi. Program HaberTürk TV'nin yayın akışında yer almıyor.
HABERTÜRK PARA GÜNDEM YAYINDAN KALDIRILDI MI 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE?
Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildiği öğrenildi. Yayınlarda Milliyetçi Hareket Partisi ve partinin kurumsal yapısına ilişkin sert ifadeler kullanan Aydemir, Twitter'da trend topic oldu.
Gazeteciler'de yer alan habere göre Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildi.
Bu sabah Habertürk Televizyonunda ekrana gelen Ebru Baki’nin sunduğu Para Gündem programında konuşan Bülent Aydemir şu ifadeleri kullanmıştı:
"Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar.
Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum.”
Para-Gündem programını birlikte sunduğu Ebru Baki’ye sahip çıkan Bülent Aydemir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin özür dilemesi gerektiğini ifade etmişti.
Programın ardından Bülent Aydemir ile yolların ayrıldığı iddia edilirken HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un istifa ettiği de öğrenildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımı
Aydemir'in konuşması sonrası Milliyetçi Hareket partisi genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabında "Habertürk izlemiyorum" paylaşımı yaptı.
PARA GÜNDEM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
HaberTürk TV'den Para Gündem programına ilişkin resmi açıklama yapıldığından haberimizde yer verilecektir...
HABERTÜRK TV YAYIN AKIŞI 6 MAYIS PERŞEMBE
HaberTürk TV'nin 6 Mayıs Perşembe günü yayın akışı şu şekildedir:
06.00 Gün Başlıyor
06.57 Hava Durumu
07.00 Gün Başlıyor
07.57 Hava Durumu
08.00 Gün Başlıyor
08.57 Hava Durumu
09.00 Haber Bülteni
09.57 Hava Durumu
10.00 Haber Bülteni
10.57 Hava Durumu
11.00 Haber Bülteni
11.57 Hava Durumu
12.00 Gün Ortası
12.57 Hava Durumu
13.00 Gün Ortası
13.45 Spor Bülteni
13.57 Hava Durumu
14.00 HaberTürk Manşet
14.57 Hava Durumu
15.00 Habertürk Manşet
BÜLENT AYDEMİR KİMDİR?
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu Bülent Aydemir, iş hayatına ilk olarak İhlas Haber Ajansı'nda başlamıştır.
Bülent Aydemir hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...
Bülent Aydemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında?
KÜRŞAD OĞUZ KİMDİR?
Kürşad Oğuz, Habertürk TV Genel Yayın Koordinatörü görevine devam ederken geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Genel yayın yönetmeni oldu.
Kürşad Oğuz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...
Kürşad Oğuz kimdir? | Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa mı etti?