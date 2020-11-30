Habertürk Para Gündem yayından mı kaldırıldı 6 Mayıs 2021 Perşembe ?

Habertürk'ün sevilen programlarından olan Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem, bugün ekranlara geçtiğimiz günlere 1 saat daha erken veda etti.. Hafta başından bu yana yayımlanan programın sadece 1 saat ekranlara gelmesi üzerine Peki Habertürk Para Gündem bugün yayından mı kaldırıldı? sorusu akıllara geldi.

HABERTÜRK PARA GÜNDEM YAYINDAN MI KALDIRILDI 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE?

Habertürk'te hafta içi her gün saat 09.00'da ekranlara gelen Para Gündem programı 6 Mayıs Perşembe gününün yayın akışında yer aldı. Programda, Habertürk Ankara Temsilcisi görevinden alınan Bülent Aydemir yer almadı. Program geçtiğimiz günlere göre sadece bir saat ekranlara geldi. Daha sonra Meltem Acet ekran karşısına geçerek haberleri sundu.

EBRU BAKİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ebru Baki 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite döneminde Hürriyet Gazetesi'nde ekonomi servisinde staj yaptı. Lise hayatında eğitim amacıyla başvurduğu programlar aracılığıyla yurt dışında bulundu ve çeşitli burslardan faydalandı. İletişim Fakültesi'nden sonra Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'ne devam etti. Hürriyet Gazetesi'nde stajyerlikten muhabirliğe uzanan 7 yıllık bir dönem geçirdi. Bilişimden, iş dünyası ve tüketici haberleri ile ilgili çeşitli ödüller kazandı.

Hürriyet'ten sonra televizyon macerası başladı. CNN TÜRK'te ekonomi haberlerini sunmaya başladı. CNN TÜRK'te Parametre ve Ebru ile Pazarlık programlarını sundu.

Ebru Baki, hafta içi her gün Habertürk TV'de ekrana gelen Para Gündem programıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

