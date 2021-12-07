Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 11 Nisan 2022 Pazartesi ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

Habertürk ekranlarının tanınan yüzü ve aynı zamanda kanalın Ekonomi Müdürü Ebru Baki, hafta içi her gün "Para Gündem" programının sunuculuğunu üstleniyor. Ancak her gün olduğu gibi bu sabah Baki'yi ekranda göremeyen izleyiciler Baki'nin durumunu merak ettiği için "Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 11 Nisan 2022 Pazartesi? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı?" sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde...

HABERTÜRK PARA GÜNDEM'DE EBRU BAKİ NEDEN YOK 11 NİSAN 2022 PAZARTESİ ?

Ekranların sevilen yüzü Ebru Baki, doğru nokta atışlarıyla yatırımcıları ve izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programında aynı zamanda moderatörlük görevini de üstlenen Baki'nin, zaman zaman konuklarla arasında geçen tatlı atışmalar seyircinin keyfini yerine getiriyor. Oldukça başarılı yorumları bulunan Baki'nin, bu sabah programında seyirci ve konuklarıyla buluşmaması akıllara tek bir soruyu getirdi "Ebru Baki'ye ne oldu?"

Ebru Baki, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü ekrana gelen programın sonunda yaptığı açıklamada bir süre ekranlarda olmayacağını programı, sunucu Meltem Acet'in sunacağını açıkladı.

Ebru Baki'nin açıklamasına göre 5 Nisan'dan itibaren dönüne kadar programı Acet sunacak. Bu kapsamda Ebru Baki 11 Nisan 2022 Pazartesi gününde ekranda yok. Ebru Baki, bu duruma ilişkin olarak, geçtiğimiz hafta, " Yarından itibaren bir süre sizinle birlikte olamayacağım. Meltem Acet, programı devralacak. Döndüğümde görüşmek üzere" açıklamasında bulunmuştu.

Sunucu Meltem Acet, Ebru Baki'nin 1 hafta izinli olduğunu söyledi. Ancak, 11 Nisan 2022 Pazartesi gününde de programı Meltem Acet sunuyor. Acet, Ebru Baki'nin 3 gün daha izinli olduğunu ve 14 Nisan 2022 Perşembe güne ekranlara döneceğini söyledi.

EBRU BAKİ HABERTÜRK'TEN AYRILDI MI?

Ebru Baki, Habertürk'ten ayrılmadı, bir süre programı sunmayacak. 11 Nisan 2022 Pazartesi gününden itibaren yeniden ekranlara döneceği söylenen Ebru Baki, bugün programda yer almadı. Ebru Baki, 14 Nisan 2022 Perşembe güne ekranlara dönecek.